El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció luego que la ONPE culminara el procesamiento del 100 % de las actas de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció luego que la ONPE culminara el procesamiento del 100 % de las actas de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, felicitó a la virtual presidenta, Keiko Fujimori, y le desea “el mayor de los éxitos” en su próximo gobierno, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara el procesamiento del 100 % de las actas de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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