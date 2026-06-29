El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, felicitó a la virtual presidenta, Keiko Fujimori, y le desea “el mayor de los éxitos” en su próximo gobierno, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara el procesamiento del 100 % de las actas de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el burgomaestre dijo esperar que se pueda fortalecer la seguridad ciudadana y construir un país “con más orden” si se trabaja de manera articulada.

“Felicito a la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo en las elecciones”, señaló Reggiardo en dicha red social.

“Desde la Municipalidad de Lima le deseo el mayor de los éxitos. Estoy seguro que trabajando de manera articulada, fortaleceremos la seguridad ciudadana y construiremos un país con más orden”, agregó.

🇵🇪 Felicito a la virtual presidenta del Perú, @KeikoFujimori por su triunfo en las elecciones,

Desde la @MuniLima le deseo el mayor de los éxitos. Estoy seguro que trabajando de manera articulada, fortaleceremos la seguridad ciudadana y construiremos un país con más orden. pic.twitter.com/dtfsFbcOBe — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) June 29, 2026

ONPE al 100%

Con el cierre del escrutinio, la ONPE confirmó que Keiko Fujimori obtuvo 9 millones 223 mil votos válidos, equivalentes al 50,135 % del total, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 9 millones 173 mil 755 votos, que representan el 49,865 % de los sufragios contabilizados. La diferencia entre ambos candidatos fue de 49.641 votos.

El margen entre ambos postulantes se mantuvo estrecho durante gran parte del escrutinio, mientras permanecían pendientes de resolución diversas actas observadas en los Jurados Electorales Especiales.

Con la culminación del procesamiento de todas las actas, la ONPE confirmó la ventaja obtenida por la candidata presidencial de Fuerza Popular.

Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Asimismo, precisó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa se efectuará el 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima.

Con esta ceremonia protocolar, el JNE reconocerá formalmente a las autoridades que asumirán el próximo Gobierno durante el período constitucional 2026-2031.