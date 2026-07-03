La presidenta electa Keiko Fujimori afirmó que en su próximo gobierno continuará y fortalecerá aquello que “viene funcionando bien”.

Tras su proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori Higuchi se dirigió hacia sus simpatizantes en el local de Fuerza Popular, en San Isidro, a quienes agradeció por el respaldo en la reciente campaña electoral.

La mandataria electa también saludó al excandidato presidencial Roberto Sánchez, a su partido, Juntos por el Perú, y dijo que una vez culminado el proceso electoral, empieza un periodo de transición y “diagnóstico” en la que deben saber exactamente cómo recibirán al país.

“Vamos a ir a través de los equipos de transferencia a todos los ministerios e iremos comunicando las obras, los proyectos, lo que está paralizado, pero también rescatando lo bueno que se ha venido haciendo”, expresó.

“Yo siempre digo: aquí no hay borrón ni cuenta nueva. Eso que hicieron con nosotros, que borraron las firmas, que sacaron las placas de inauguración, que debilitaron los programas, eso no lo vamos a hacer. Al contrario, aquello que viene funcionando bien lo vamos a fortalecer y continuar”, agregó.

Keiko Fujimori también agradeció a sus simpatizantes por apoyarla, creer en ella y no rendirse, luego de las tres derrotas que sufrió en las anteriores elecciones (2011, 2016 y 2021).

“Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, por poner el pecho cuando nos caía piedras o solamente escuchábamos insultos. Gracias por creer en mí, gracias por no rendirse. Si algo hemos demostrado los peruanos es que nunca nos rendimos”, sentenció.