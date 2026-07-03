Keiko Fujimori fue proclamada presidenta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (EFE/ John Reyes /ARCHIVO)
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (EFE/ John Reyes /ARCHIVO)
/ John Reyes
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori afirmó que en su próximo gobierno continuará y fortalecerá aquello que “viene funcionando bien”.

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