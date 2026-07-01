Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó sus “mejores deseos de éxitos” a la virtual presidenta Keiko Fujimori, luego que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le otorgara la victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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