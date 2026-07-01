La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó sus “mejores deseos de éxitos” a la virtual presidenta Keiko Fujimori, luego que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le otorgara la victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

A través de un comunicado, felicitó a Fujimori Higuchi “por el mandato democrático conferido por los peruanos para conducir los destinos del país durante los próximos cinco años”.

“Con el 100% de las actas contabilizadas por la ONPE, los resultados reflejan un país dividido y plantean el gran desafío de construir puentes, promover la reconciliación y gobernar para todos los peruanos, sin distinción”, señaló.

“Le expresamos nuestros mejores deseos de éxitos, esperando que su gestión priorice la unidad nacional, la seguridad ciudadana, las acciones para enfrentar el Fenómeno El Niño, la generación de empleo formal y el crecimiento económico”, agregó.

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Finalmente, la Confiep aseveró que renueva su compromiso de contribuir a la construcción de consensos y de seguir promoviendo la inversión privada para crear mayores oportunidades para el país.

Felicitamos a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta electa del Perú, y le expresamos nuestros mejores deseos de éxitos, esperando que su gestión priorice la unidad nacional, la seguridad ciudadana, las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño, la generación de… pic.twitter.com/g9zqp4DfuD — CONFIEP (@CONFIEP) July 1, 2026

Como se recuerda, la ONPE concluyó con el conteo de las actas electorales, que dan como ganadora de la segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

De acuerdo con la página web de la institución, Fujimori Higuchi logró 9′223,396 votos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49.865%, con 9′173,755 votos.

La lideresa de Fuerza Popular superó por 49 mil 641 votos al también congresista y exministro del golpista expresidente Pedro Castillo. La ONPE publicó los resultados oficiales al 100% (de las 92,766 actas) 22 días después del balotaje del 7 de junio.