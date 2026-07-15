El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que la justicia electoral garantiza “que la voluntad prevalezca sobre cualquier interés particular” y que los derechos políticos “sean protegidos con independencia, objetividad e imparcialidad”.

Durante su discurso en la entrega de credenciales a la presidenta electa Keiko Fujimori, el titular del máximo organismo electoral señaló que su responsabilidad constitucional “no consiste en decidir quién gobierna el Perú”, pues esa decisión corresponde únicamente a la ciudadanía.

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Remarcó que su responsabilidad consiste en garantizar que esta decisión sea respetada, proteger el voto de cada peruano, resolver las controversias de acuerdo al ordenamiento jurídico.

No obstante, refirió que esto no significa dejar de lado salvaguardar los derechos fundamentales vinculado a la participación política tanto en su dimensión activa como pasiva, y asegurar que el resultado proclamado refleje con absoluta fidelidad la voluntad expresada en las urnas.

“Esa ha sido, desde el inicio hasta el final de este proceso electoral, la esencia de nuestra actuación, porque la justicia electoral cumple una función que trasciende la resolución de controversias al garantizar que la voluntad prevalezca sobre cualquier interés particular y que los derechos políticos sean protegidos con independencia, objetividad e imparcialidad”, expresó.

Burneo enfatizó que dicha labor “contribuye decididamente” a fortalecer la legitimidad democrática, la estabilidad institucional y la paz social. “Ese es quizás el mayor aporte que puede ofrecer el tribunal electoral a una república democrática”, aseveró.

Como se recuerda, en una ceremonia solemne, el JNE entregó hoy a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el período 2026-2031.

Durante la sesión, que se realizó en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, el JNE entrega también sus credenciales a Luis Galarreta (primer vicepresidente electo) y Miguel Torres (segundo vicepresidente electo).