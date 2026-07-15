El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dio un discurso durante la entrega de credenciales a la presidenta electa Keiko Fujimori. (Foto: Hugo Pérez. @photo.gec)
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dio un discurso durante la entrega de credenciales a la presidenta electa Keiko Fujimori. (Foto: Hugo Pérez. @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que la justicia electoral garantiza “que la voluntad prevalezca sobre cualquier interés particular” y que los derechos políticos “sean protegidos con independencia, objetividad e imparcialidad”.

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