La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó minutos antes de las 9:00 a. m. a la Asociación de Vivienda El Paraíso Sector 2 en San Juan de Lurigancho para participar del ya tradicional desayuno electoral, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que se desarrolla hoy, domingo 7 de junio.

Fujimori Higuchi llegó acompañada de sus hijas Kiara y Kaori Villanella y recibió el apoyo de sus partidarios.

“Hemos querido compartir este momento agradeciendo a Dios y a todas las mamis que sacan adelante a sus familias. Pedimos a todos los ciudadanos que vayan a votar. Hoy cada voto cuenta. Hoy además, celebramos el día de la bandera, así que es un día muy simbólico”, dijo.

Keiko Fujimori ofreció a los medios presentes en el lugar un postre hecho por Kiara y Kaori, y un pastel que hizo personalmente con su hermana Sachi Fujimori.

¿Cómo votar en segunda vuelta?

En la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deben acudir a su local de votación en el horario asignado, portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin importar si está vencido.

Tras ingresar a la cámara secreta, deberás marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo o número de tu preferencia, procurando no salirte del espacio para evitar que el voto sea anulado.

Luego de emitir tu voto, dobla la cédula y deposítala en el ánfora correspondiente. No olvides firmar el padrón electoral y colocar tu huella digital, pasos necesarios para dejar constancia de tu participación. Finalmente, recibirás tu DNI junto con la constancia de votación, documento importante para realizar trámites posteriores.

¿Qué pasa si no acudo a votar?

Si no votas en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, recibirás una multa electoral obligatoria (entre S/ 23 y S/ 92), cuyo monto se calcula según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cabe recordar que el voto es obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años; los mayores de 70 no son sancionados. Además, mientras no regularices tu situación —pagando la multa o justificando tu inasistencia— podrías tener restricciones para realizar algunos trámites en entidades públicas.