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Keiko Fujimori llegó a San Juan de Lurigancho acompañada de sus hijas Kiara y Kaori. (Foto: Captura América Noticias)
Keiko Fujimori llegó a San Juan de Lurigancho acompañada de sus hijas Kiara y Kaori. (Foto: Captura América Noticias)
Por Redacción EC

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó minutos antes de las 9:00 a. m. a la Asociación de Vivienda El Paraíso Sector 2 en San Juan de Lurigancho para participar del ya tradicional desayuno electoral, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que se desarrolla hoy, domingo 7 de junio.

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