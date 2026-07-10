La presidenta electa Keiko Fujimori participó en la jornada de inducción parlamentaria a la que también asistieron senadores y diputados de Fuerza Popular que próximamente formarán parte del nuevo Congreso Bicameral.

Durante su discurso de bienvenida, la mandataria instó a continuar trabajando pensando en el bienestar del país y agradeció el apoyo de los presentes, especialmente, de sus vicepresidentes Luis Galarreta y Miguel Torres.

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“A partir de ahora y con gran responsabilidad, gratitud y, sobre todo, con mucha humildad nos preparamos para ser bancada de gobierno y Fuerza Popular para dirigir los destinos de nuestro país por 5 años”, expresó.

Desde la provincia de Cañete, Fujimori Higuchi recomendó a los senadores y diputados no generar expectativas en la ciudadanía que no se puedan cumplir y les pidió trabajar sin feriados, ni viajes al extranjero.

La presidenta electa además enfatizó que su gobierno se basará en trabajo constante y “absoluta dedicación” a nuestro país en el próximo quinquenio.

“Lo único que ustedes van a ver de mí es absoluta dedicación a nuestro país. Sé que no soy perfecta, que puedo cometer errores, pero lo que sí van a ver es una presidenta caminando, escuchando, construyendo, inaugurando obras, pero sobre todo dando la cara”, subrayó.

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Entre diversos temas de interés nacional en esta actividad también se dialogó sobre el manejo de escenarios frente a la emergencia del Fenómeno El Niño y aspectos claves del plan de gobierno Perú con Orden.