Keiko Fujimori estuvo presente en jornada de inducción parlamentaria con senadores y diputados de Fuerza Popular. (Foto: Difusión)
Keiko Fujimori estuvo presente en jornada de inducción parlamentaria con senadores y diputados de Fuerza Popular. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori participó en la jornada de inducción parlamentaria a la que también asistieron senadores y diputados de Fuerza Popular que próximamente formarán parte del nuevo Congreso Bicameral.

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