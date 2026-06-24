Keiko Fujimori emitió un pronunciamiento desde el local de su partido, Fuerza Popular, en San Isidro. (Foto César Campos / GEC)
Keiko Fujimori emitió un pronunciamiento desde el local de su partido, Fuerza Popular, en San Isidro. (Foto César Campos / GEC)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que desde Juntos por el Perú (JP) se han escuchado “denuncias que no tienen pruebas” en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 cuyo único objetivo, según dijo era “seguir sembrando dudas” y “meter cizaña”.

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