La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que desde Juntos por el Perú (JP) se han escuchado “denuncias que no tienen pruebas” en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 cuyo único objetivo, según dijo era “seguir sembrando dudas” y “meter cizaña”.

“Por el otro lado hemos escuchado denuncias que no tienen pruebas, seguir sembrando dudas, meter cizaña”, dijo en un primer pronunciamiento desde su local partidario en el distrito de San Isidro.

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Consultada sobre si Sánchez Palomino debería aceptar los resultados del balotaje, la lideresa del fujimorismo remarcó que se trata de una “decisión personalísima” y reiteró que no responderá a sus críticas.

“Es una decisión personalísima. Yo entiendo cómo se puede sentir porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales. Yo no le voy a contestar”, subrayó.

Tras agradecer al pueblo peruano, a su agrupación política y a sus personeros, Fujimori Higuchi también se dirigió especialmente a Luis Dyer, jefe del comando de personeros, por la labor desempeñada en la segunda vuelta.

Fujimori también admitió que el país ha quedado “fragmentado”, razón por la cual las opiniones de Roberto Sánchez y de JP también serán “importantes” para empezar el “proceso de volver a reunirnos como peruanos”.

“Más allá de los discursos, a partir del 28 de julio lo que ustedes van a poder ver son las acciones y las decisiones que se van a tomar de cara no solamente para recuperar el orden, enfrentar la delincuencia, sino que las obras se hagan. Esta postergación del Estado, esta incapacidad que hemos visto en los últimos años va a ser cambiada y eso es lo que ustedes van a poder ver”, acotó.

“Estamos prácticamente con el Fenómeno El Niño en nuestro país y tendremos que tomar muchas acciones de inmediato para tomar medidas de prevención. Creo que es un poco tarde, por eso es fundamental que en los próximos días podamos contar ya con la proclamación de los entes electorales”, añadió.

Finalmente, Keiko Fujimori adelantó que su primer Gabinete Ministerial tendrá una convocatoria “amplia, abierta, plural” , pero sobre todo con experiencia, a fin de plasmar las propuestas de su plan de gobierno.

La convocatoria para un futuro gabinete va a ser una convocatoria amplia, abierta, plural, pero sobre todo con experiencia que nos garantice que cada una de estas propuestas que hemos hecho el equipo técnico y yo se conviertan en realidad.

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