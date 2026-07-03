El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó a Keiko Fujimori. (EVARISTO SA / AFP)
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó a Keiko Fujimori. (EVARISTO SA / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Redacción EC

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó a la mandataria electa Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y le transmitió el “fraterno saludo” de su país.

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