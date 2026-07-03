El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó a la mandataria electa Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y le transmitió el “fraterno saludo” de su país.

A través de su cuenta oficial en “X”, el jefe de Estado panameño dijo confiar en que ambas naciones seguirán estrechando sus lazos de amistad y cooperación en beneficio de sus pueblos y de la región.

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“He conversado con la presidenta electa Keiko Fujimori para felicitarla y transmitirle el fraterno saludo del pueblo panameño. Confío en que nuestras naciones seguirán estrechando sus lazos de amistad y cooperación, en beneficio de nuestros pueblos y del progreso de la región”, señaló en la red social.

He conversado con la presidenta electa @ope_peru, @KeikoFujimori, para felicitarla y transmitirle el fraterno saludo del pueblo panameño. Confío en que nuestras naciones seguirán estrechando sus lazos de amistad y cooperación, en beneficio de nuestros pueblos y del progreso de la… pic.twitter.com/vrQJeLPNu5 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) July 3, 2026

En una sesión solemne, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este viernes 3 de julio los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral que dan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como ganadora del proceso y presidenta de la República electa para el período 2026-2031.

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Además, el tribunal electoral proclamó a los demás integrantes de la fórmula ganadora del balotaje del 7 de junio: Luis Galarreta (primer vicepresidente) y Miguel Torres (segundo vicepresidente).

“Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia proclamo a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República”, exclamó el presidente del JNE, Roberto Burneo.

La sesión pública de “proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República” se realizó desde las 12:43 horas en la sede principal del JNE, ubicada en Jesús María.

La ceremonia oficial estuvo encabezada por el titular de la institución electoral, Roberto Burneo, y la lectura del acta respectiva estuvo a cargo de la secretaria general, Yessica Clavijo.