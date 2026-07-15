El presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó una conferencia de prensa antes de la entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa. (Foto: GEC)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó una conferencia de prensa antes de la entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, consideró que la entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa, luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, “marca un hito histórico en torno a la participación femenina”.

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