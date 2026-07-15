El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, consideró que la entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa, luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, “marca un hito histórico en torno a la participación femenina”.

Antes de la ceremonia oficial en San Borja, el titular del máximo organismo electoral señaló que este hecho demuestra la “madurez democrática” de nuestro país en materia electoral en las últimas décadas.

“Hemos elegido por primera vez a una plancha presidencial liderado por una mujer, lo cual marca un hito histórico en torno a la participación femenina y también a la madurez democrática de nuestro país”, expresó.

Burneo también remarcó que el JNE seguirá actuando con “objetividad” e “independencia”, a fin de garantizar procesos electorales democráticos y que permitan la participación activa y pasiva de todos los ciudadanos del país.

“Tengan la seguridad que el JNE va a seguir actuando con esa solemnidad, con institucionalidad, con objetividad, con independencia, garantizando procesos electorales y liderando todo el trabajo que significa la garantía de la democracia, de la legitimidad de las autoridades, pero sobre de la garantía del derecho al voto y la participación activa y pasiva de todos los ciudadanos del Perú”, subrayó.

Como se recuerda, en una ceremonia solemne, el JNE entrega hoy a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el período 2026-2031.

Durante la sesión, que se realiza en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, el JNE entrega también entregará sus credenciales a Luis Galarreta (primer vicepresidente electo) y Miguel Torres (segundo vicepresidente electo).