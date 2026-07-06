La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, reafirmó los vínculos con Japón tras la carta de felicitación enviada por la primera ministra de ese país Takaichi Sanae, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

A través de la cuenta en “X” (antes Twitter) de la Oficina de la Presidenta Electa, reafirmó su decisión de que en su próximo Gobierno se siga fortaleciendo la relación bilateral “basada en la confianza, la cooperación y la prosperidad compartida”.

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“La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, expresa su profundo agradecimiento a la primera ministra Takaichi Sanae, al Gobierno del Japón y al pueblo japonés por la cálida carta de felicitación recibida”, expresó.

“Asimismo, reafirma que el Perú valora profundamente la amistad que une a ambos países desde hace generaciones y expresa su confianza en que esta nueva etapa permitirá seguir fortaleciendo una relación basada en la confianza, la cooperación y la prosperidad compartida”, agregó en la red social.

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, expresa su profundo agradecimiento a la primera ministra Takaichi Sanae, al Gobierno del Japón y al pueblo japonés por la cálida carta de felicitación recibida. Asimismo, reafirma que el Perú valora profundamente la amistad que une a… pic.twitter.com/or5SCJq3oL — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

Como se recuerda, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a Fujimori Higuchi con motivo de su elección para el periodo de gobierno 2026-2031.

La información fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (MOFA, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta de X, donde se señaló que la jefa del Gobierno japonés transmitió sus mejores deseos a la mandataria electa peruana.

Según la información, en la misiva la primera ministra “extendió sus felicitaciones a la presidenta electa Fujimori y expresó su deseo de trabajar juntas para desarrollar aún más la excelente relación entre ambos países”.

La carta de felicitación se suma a otros saludos que Keiko Fujimori viene recibiendo de diversos jefes de Estado y de Gobierno tras su proclamación oficial como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.