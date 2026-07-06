Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa para el periodo 2025-2031. (Foto: @ope_peru / X)
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa para el periodo 2025-2031. (Foto: @ope_peru / X)
Por Redacción EC

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, reafirmó los vínculos con Japón tras la carta de felicitación enviada por la primera ministra de ese país Takaichi Sanae, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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