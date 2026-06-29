Albert R. Ramdin es el secretario general de la OEA. (Foto: AFP)
Albert R. Ramdin es el secretario general de la OEA. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, anunció que se reunirá con la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, el día de la ceremonia de juramentación al cargo, el próximo 28 de julio.

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