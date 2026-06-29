El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, anunció que se reunirá con la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, el día de la ceremonia de juramentación al cargo, el próximo 28 de julio.

A través de la cuenta institucional en “X”, indicó que conversó telefónicamente con Fujimori Higuchi para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales y para extenderle sus mejores deseos para un “mandato exitoso”.

Ramdin también felicito al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por su “sólida campaña y su contribución como un contendiente formidable en este proceso democrático”.

“El compromiso de todos los candidatos con la competencia democrática es esencial para fortalecer las instituciones de Perú y la voluntad de su pueblo”, remarcó.

“La Presidenta electa Fujimori me invitó amablemente a asistir a su inauguración, y acordamos reunirnos en los márgenes de la ceremonia. Espero trabajar estrechamente con ella y su Gobierno para fortalecer la cooperación entre la OEA y la República del Perú, particularmente en las áreas de seguridad, gobernanza democrática y desarrollo sostenible”, agregó.

I just spoke with President-elect of Peru @KeikoFujimori to congratulate her on her victory in the presidential election and to extend my very best wishes for a successful mandate.



I also congratulate Roberto Sánchez for his strong campaign and his contribution as a formidable… pic.twitter.com/2SnOnfP8nP — Albert R. Ramdin - OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) June 29, 2026

ONPE al 100%

Con el cierre del escrutinio, la ONPE confirmó que Keiko Fujimori obtuvo 9 millones 223 mil votos válidos, equivalentes al 50,135 % del total, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 9 millones 173 mil 755 votos, que representan el 49,865 % de los sufragios contabilizados. La diferencia entre ambos candidatos fue de 49.641 votos.

El margen entre ambos postulantes se mantuvo estrecho durante gran parte del escrutinio, mientras permanecían pendientes de resolución diversas actas observadas en los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Con la culminación del procesamiento de todas las actas, la ONPE confirmó la ventaja obtenida por la candidata de Fuerza Popular.

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Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Asimismo, precisó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa se efectuará el 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima.

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Con esta ceremonia protocolar, el JNE reconocerá formalmente a las autoridades que asumirán el próximo Gobierno durante el período constitucional 2026-2031.