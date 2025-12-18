Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, dijo que se debe esperar a la resolución de la situación en Venezuela tras la reciente escalada en el conflicto con Estados Unidos y el reciente bloqueo de petroleros ordenado por el gobierno de Donald Trump. La postulante fujimorista dijo esperar que el país latinoamericano recupere su democracia.

Luego de participar en la firma del Pacto Ético Electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori declaró a la prensa sobre su postura a favor de que Venezuela recupere su libertad y democracia.

“Sin duda lo que tenemos que hacer es fortalecer y controlar nuestras fronteras. Hay una situación política que está por definirse, que es la situación de la democracia en Venezuela. Esto va a significar un antes y un después en toda la situación social de Latinoamérica”, comentó.

“Vamos a esperar que estos hechos se desenvuelvan y esperamos que Venezuela vuelva a recuperar la libertad y democracia y en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones, nosotros lo que buscamos es una salida humanitaria para que esos ciudadanos puedan regresar a su país”, agregó.

Recientemente, Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida que eleva al máximo la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Esta acción podría acarrear el riesgo de incidentes con terceros países clientes de Caracas aunque esta nueva medida tiene el respaldo del gigantesco despliegue de la Armada estadounidense en el Caribe.