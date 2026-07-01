A la espera de la proclamación de resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, la virtual presidenta Keiko Fujimori sostiene una reunión con excongresistas apristas en el local de Fuerza Popular ubicado en San Isidro.

Hasta el local ubicado en la avenida Guardia Civil llegó la delegación aprista encabezada por los exparlamentarios Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Aurelio Pastor y Omar Quezada.

Igualmente se hicieron presentes los exministros José Antonio Chang (Educación) y Rosario Fernández (Justicia), así como Belén García, secretaria general del partido de la estrella.

Quien también llegó al local partidario del fujimorismo para reunirse con la virtual mandataria fue el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro.

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, también se reunió con la virtual presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)

En declaraciones a los periodistas, el dirigente expuso las principales demandas del magisterio nacional y reiteró la disposición del gremio para mantener un diálogo permanente con el futuro gobierno.

“Consideramos fundamental que la deuda social que se tiene con el magisterio sea pagada y que la compensación por tiempo de servicios, que ya viene siendo reconocida, no sea derogada”, manifestó.

El último martes Keiko Fujimori se reunió con el excandidato presidencial de Avanza País, José Williams, quien señaló en su cuenta en “X” que ambos conversaron sobre seguridad, lucha contra la minería ilegal, el narcotráfico, fortalecimiento de la Policía, fronteras, Fuerzas Armadas, desarrollo de la Amazonía, salud y educación.

“Confío en que su visión de Estado que desarrollará en el corto y mediano plazo será fundamental para construir un mejor futuro para todos los peruanos”, escribió el también congresista en la red social.

Hoy salude personalmente a @KeikoFujimori tras conocerse los resultados al 100% de la elección. Conversamos sobre los grandes desafíos del Perú: seguridad, lucha contra la minería ilegal, el narcotráfico, fortalecimiento de la PNP, fronteras, FF. AA. desarrollo de la Amazonía,… pic.twitter.com/hQHvNKMeto — José Williams Zapata (@jwilliamszapata) July 1, 2026