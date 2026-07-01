Representantes del Apra visitaron a la virtual presidenta Keiko Fujimori en su local partidario de San Isidro. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Representantes del Apra visitaron a la virtual presidenta Keiko Fujimori en su local partidario de San Isidro. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

A la espera de la proclamación de resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, la virtual presidenta Keiko Fujimori sostiene una reunión con excongresistas apristas en el local de Fuerza Popular ubicado en San Isidro.

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