La bancada Reinfo: Partidos postulan a candidatos vinculados a la minería informal y otras actividades ilícitas

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
La bancada Reinfo: Partidos postulan a candidatos vinculados a la minería informal y otras actividades ilícitasResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Los candidatos con vínculos a la minería informal o a actividades ilícitas continúan apareciendo en las listas presentadas para las elecciones internas. La Unidad de Investigación de El Comercio identificó cinco casos en los partidos Perú Primero, Salvemos al Perú y Juntos por el Perú, que se suman a los 10 nombres advertidos -en un anterior informe- en Perú Libre y Podemos Perú.