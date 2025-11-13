Las Elecciones 2026 y la alerta de una brecha presupuestal de más de S/500 millones: los riesgos que se advierten desde el JNE

Al interior del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se ha identificado un déficit presupuestario de más de S/546 millones para el próximo año, una situación que —en palabras del propio titular del organismo electoral, Roberto Burneo— podría poner en riesgo el desarrollo de los siguientes comicios si es que no se asignan los recursos requeridos.

El tema no es menor, sobre todo si se toma en cuenta que este 2026 se desarrollarán tres procesos electorales en un mismo año: las Elecciones Generales (EG2026), las Regionales y Municipales (ERM2026) y las de Autoridades en Centros Poblados (ECP2026). Cada una de ellas, con sus propios plazos, normas e hitos electorales.

"Están en riesgo los procesos electorales si no tenemos los recursos de por sí”. Roberto Burneo, presidente del JNE

Según información obtenida por El Comercio, el presupuesto institucional total del JNE estimado para el próximo año asciende a S/936.91 millones, el cual incluye tanto los gastos de funcionamiento como los relativos a la organización y fiscalización de las tres contiendas. Sin embargo, hay una brecha latente bastante marcada.

A inicios de octubre, Roberto Burneo, presidente del JNE, ya había acudido a la Comisión de Presupuesto del Congreso donde advirtió que los procesos electorales del 2026 están en “riesgo” si es que no se les aprueba un presupuesto adicional. / Victor Vasquez

En el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, el Ejecutivo solo consideró S/390,51 millones para el organismo electoral; lo que a su vez deja un déficit de S/546,40 millones, equivalente a un 58,32% del total estimado.

El tema se ha llevado tanto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como al Congreso, que actualmente evalúa el proyecto de presupuesto para el 2026. En octubre, cuando Burneo acudió a la Comisión de Presupuesto, la institución proyectaba —y alertaba— de un déficit de unos S/372,51 millones (con un propuesto total que ascendía a los S/763 millones). Sin embargo, el monto ahora ha escalado.

“El déficit que estamos requiriendo al MEF directamente es de un total de S/546 millones, pues en la ley del presupuesto se ha incluido un total únicamente de S/390 millones, con lo cual no vamos a poder garantizar la plena transición del poder a través de los procesos electorales que se nos vienen”, expresó a El Comercio Eder Quiroz, jefe del Gabinete de Asesores del JNE.

CONCEPTO TOTAL (EN MILLONES S/) % Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 390.51 41.68% Déficit identificado 546.40 58.32% Total 936.91 100%

Gasto al detalle

De acuerdo con la institución, se requieren S/26,52 millones adicionales solo para el funcionamiento y la operatividad del JNE. Mientras que, en cuanto a los comicios, el gasto adicional se distribuye de la siguiente manera: S/136,49 millones para las EG2026, cerca de S/400 millones para las ERM2026 —el monto más significativo— y S/1,53 millones para las ECP2026. Aunque estas últimas son de menor magnitud, simplemente no fueron incluidas en el proyecto presupuestal del próximo año.

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO Asignación (S/ millones) Déficit (S/ millones) Total (S/ millones) Funcionamiento institucional 59.37 26.52 85.89 Elecciones Generales (EG 2026) 249.60 136.49 386.09 Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) 81.54 381.86 463.40 Elecciones de Centros Poblados (ECPP 2026) 0.00 1.53 1.53 TOTAL GENERAL 390.51 546.40 936.91 Distribución porcentual de la asignación y el déficit Funcionamiento institucional Asignado: S/ 59.37 millones | Déficit: S/ 26.52 millones Clic en la barra para alternar entre porcentajes y montos Elecciones Generales (EG 2026) Asignado: S/ 249.60 millones | Déficit: S/ 136.49 millones Clic en la barra para alternar entre porcentajes y montos Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) Asignado: S/ 81.54 millones | Déficit: S/ 381.86 millones Clic en la barra para alternar entre porcentajes y montos Elecciones de Centros Poblados (ECPP 2026) Asignado: S/ 0.00 millones | Déficit: S/ 1.53 millones Clic en la barra para alternar entre porcentajes y montos TOTAL GENERAL Asignado: S/ 390.51 millones | Déficit: S/ 546.40 millones | Total: S/ 936.91 millones Clic en la barra para alternar entre porcentajes y montos

Entre los factores que explican el incremento, Quiroz mencionó el mayor número de fiscalizadores, la ejecución del procedimiento de recuento de votos y la auditoría del voto digital. En cuanto al primero, detalló que el objetivo que se busca es poder contar con un fiscalizador del JNE en cada una de las mesas de sufragio.

Y aquí un punto clave es que se ha estimado que en las próximas EG2026 —donde participarán 39 organizaciones políticas y se estiman más de 10 mil candidatos— habrán más de 90 mil mesas de sufragio.

“Esto es un requerimiento institucional y un compromiso del JNE para garantizar la legalidad en todos los procesos electorales venideros. Antes teníamos un fiscalizador por cada cuatro mesas de elección y ahora el compromiso es tener uno por cada una de ellas”, comentó Quiroz.

En cuanto a la ley de recuento de votos, aprobada por el Congreso en abril, esta dispone que los Jurados Electorales Especiales (JEE) ordenen un nuevo conteo cuando una observación no pueda ser subsanada con el ejemplar del acta. “Esta medida, en tanto ha sido recién aprobada en el presente año, ha generado que el JNE tenga que dimensionar cómo se va a realizar este procedimiento”, detalló el portavoz.

Además de ello, el voto digital también fue implementado mediante ley por parte del Congreso este mismo año. “Todos estos cambios normativos han motivado, justamente, de que acudamos a requerir un mayor presupuesto al que nos están considerando en la ley de presupuesto”, agregó.

Respuestas recibidas

El MEF, a través de un oficio del último 29 de octubre, respondió a la demanda adicional de recursos del JNE indicando que la propuesta legal ya se había enviado al Congreso, por lo que el Ejecutivo “ya no tiene injerencia respecto a los articulados y disposiciones contempladas para el año fiscal 2026”.

Incluso, se menciona que los recursos fueron asignados conforme al Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 y distribuidos en su totalidad entre los distintos pliegos, por lo que ampliar los montos contravendría los parámetros de disciplina fiscal.

“Aquí lo que no se comprende es que está la democracia en juego, la transición del poder y es por eso que estamos apelando a que se considere y se entienda la magnitud. La ejecución de un proceso electoral no es una tarea simple, demanda de una gran cantidad de recursos”, indició Quiroz al respecto.

Así, desde la entidad se incide en que de no contar con todos los recursos se compromete el proceso electoral. Ello pues la falta de recursos no solo pondría en riesgo la logística, sino también posiblemente la confianza institucional.

“Hay una serie de medidas que tenemos que tener de manera inmediata en el PIA (Presupuesto Institucional de Apertura). El año que confluyen estos tres procesos que solo suceden cada 20 años. No es una situación normal, es un caso atípico y la confluencia de los procesos hace que requiramos un mayor número de presupuesto”, sostuvo el portavoz.

El Comercio buscó un pronunciamiento de parte del MEF tras las declaraciones del presidente del JNE, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

En tanto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se reunió este miércoles 12 con el titular del JNE. Tras el encuentro señaló que la Comisión de Presupuesto “tendrá que analizar” el “razonable pedido” de mayor presupuesto para el 2026.

Me reuní con el presidente del @JNE_Peru que está demandando un mayor presupuesto para el 2026. Hay elecciones nacionales, y municipales y regionales. La Comisión de Presupuesto tendrá que analizar este razonable pedido. pic.twitter.com/N6Lnovhyzz — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) November 12, 2025

Puntos de vista

En diálogo con El Comercio, José Tello, abogado especialista en derecho electoral, incidió en que, en rigor, las próximas elecciones se van a llevar a cabo y no se caerán por un tema presupuestal. Lo que podría ocurrir, precisó, es que no se cumplan todas las expectativas de modernización que tiene la autoridad electoral, sobre todo en lo referido al uso de herramientas digitales.

“No es que las elecciones están en peligro, sino que obviamente se está buscando optimizar algunos procesos, más el uso de la IA, entre otras cosas; y eso evidentemente lleva a una inversión mayor. El asunto es: esa inversión mayor no significa que la elección se vaya a caer, sino que simplemente no vamos a tener el uso de determinadas herramientas tecnológicas o de mejora de procesos, pero no es que la elección se caiga”, remarcó el también exministro de Justicia.

José Tello es abogado especialista en derecho electoral y exministro de Justicia.

Además, apuntó que el mayor volumen de candidatos en las próximas contiendas no debería implicar un incremento sustancial del presupuesto, pues una vez cubierta la instalación de la maquinaria electoral básica, se puede atender la mayor demanda sin elevar significativamente los costos. Eso, en línea con la lógica de la economía de escala.

“El JNE, como es normal, ha establecido estándares elevados, y eso me parece positivo. Pero no es que la elección esté en riesgo; creo que se llevará a cabo sin mayores dificultades ni contratiempos”, aseveró el especialista.

Por su parte, Martín Cabrera, especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios, opinó que “más que alarmantes”, las declaraciones del presidente del JNE “son alarmistas”. Sostuvo que los órganos electorales no operan únicamente en elecciones, sino que tienen un rol permanente, con objetivos y acciones estratégicas. En esa línea, advirtió que podría estarse relativizando una deficiente planificación presupuestal, pues —remarcó— se trata de una constante si se analizan los presupuestos anteriores.

“Para mí, sus declaraciones, más que alarmantes, son alarmistas, porque en realidad lo que podrían estar evidenciando es que no había habido una adecuada planificación de todo lo que va a suponer el proceso de estas elecciones que se vienen”, aseveró.

Por ejemplo, subrayó que para el 2006 —donde se dio la primera elección “combo” donde se eligió el mismo año al Ejecutivo, Congreso, así como autoridades regionales y municipales— se destinó un presupuesto inicial de S/41 millones. Sin embargo, tras modificaciones presupuestarias, finalmente se terminó desembolsando S/104 millones.

Martin Cabrera Marchán, especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios, y Director Ejecutivo de IPOC Consultores.

A su juicio, esta situación pudo haberse previsto con anticipación, dado que faltan escasos cinco meses para las EG2026; y es previsible que, como en procesos anteriores, se termine recurriendo a recursos adicionales para cubrir la demanda real del sistema electoral.

Agregó que una razón por la que una situación como esta termine convirtiéndose en una constante es que probablemente la gestión del relacionamiento del organismo del sistema electoral con el Congreso y el Ejecutivo “no ha estado siendo lo suficientemente efectiva”.

“Porque no ha logrado casi nunca que se considere en el proyecto de ley de presupuesto sus demandas reales, sobre todo en época electoral. Y tiene que terminar yendo al propio Congreso a requerir presupuesto adicional”, cuestionó Cabrera, también director ejecutivo de IPOC Consultores.