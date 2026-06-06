Delincuentes armados balearon a dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que se encontraban cumpliendo funciones de seguridad y vigilancia en los alrededores del Colegio Pacífico, destinado como local de votación en la segunda vuelta electoral, programada para el domingo 7 de junio. El hecho ocurrió la noche del viernes 5 de junio.

Los suboficiales, identificados como Uriel Montesinos Alanya y Yesenia Soriano Limas, permanecían dentro de una camioneta particular estacionada frente a la institución educativa cuando otro vehículo de color negro y lunas polarizadas se aproximó de forma sospechosa. Imágenes de las cámaras de seguridad de la zona muestran cómo los asaltantes descendieron del vehículo con la intención de robar la camioneta .

La Policía Nacional activó un operativo cerco a cargo de unidades especializadas de investigación criminal e inteligencia, con el objetivo de identificar y capturar a los miembros de la banda delictiva. Foto: captura Latina

Según las primeras indagaciones, al notar la presencia de los sospechosos, los agentes policiales intentaron repeler el ataque, pero los criminales abrieron fuego directamente contra la cabina del vehículo.

Los policías hicieron uso de sus armas reglamentarias y tras un intercambio de disparos, los delincuentes desistieron del robo y emprendieron la huida con dirección a la cuadra tres de la avenida Andrés Avelino Cáceres.

A consecuencia del tiroteo, ambos efectivos policiales resultaron con lesiones por impactos de proyectil. El suboficial de segunda Uriel Montesinos presentó una herida de bala en la mano izquierda y un impacto superficial a la altura del tórax. La suboficial Yesenia Soriano registró una herida en la región de la frente ocasionada por el roce de un proyectil.

Las víctimas fueron evacuadas de emergencia a los centros médicos de la zona, entre ellos el Hospital de Santa Marta, donde recibieron las atenciones e intervenciones quirúrgicas correspondientes.

Imágenes de las cámaras de seguridad de la zona muestran cómo los asaltantes descendieron del vehículo con la intención de robar la camioneta. Foto: captura Latina

La Policía Nacional del Perú informó, a través de un pronunciamiento oficial, que se activó un operativo cerco a cargo de unidades especializadas de investigación criminal e inteligencia, con el objetivo de identificar y capturar a los miembros de la banda delictiva.

Por su parte, personal de la comisaría del sector y peritos de criminalística iniciaron el levantamiento de casquillos en la escena del crimen, además de recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las inmediaciones del centro educativo para reconstruir la ruta de escape empleada por los agresores.