Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El suboficial de segunda Uriel Montesinos presentó una herida de bala en la mano izquierda y un impacto superficial a la altura del tórax, y la suboficial Yesenia Soriano registró una herida en la región de la frente ocasionada por el roce de un proyectil. Foto: Latina/composición GEC
El suboficial de segunda Uriel Montesinos presentó una herida de bala en la mano izquierda y un impacto superficial a la altura del tórax, y la suboficial Yesenia Soriano registró una herida en la región de la frente ocasionada por el roce de un proyectil. Foto: Latina/composición GEC
Por Redacción EC

Delincuentes armados balearon a dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que se encontraban cumpliendo funciones de seguridad y vigilancia en los alrededores del Colegio Pacífico, destinado como local de votación en la segunda vuelta electoral, programada para el domingo 7 de junio. El hecho ocurrió la noche del viernes 5 de junio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: