El pasado 1 de abril, un decreto supremo hizo obligatorio presentar el carnet de vacunación que muestre las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 para ingresar a cualquier establecimiento público. A pesar de ello, no todos los peruanos tienen el esquema de vacunación completo consignado en el registro del Ministerio de Salud (MInsa). Entre estos hay candidatos a distintas alcaldías locales de Lima y Callao.

Según la plataforma virtual Carnet de Vacunación, que muestra el esquema de vacunación de los ciudadanos, 155 postulantes (21,2% del total) registran dos, una o ninguna dosis.

LEE TAMBIÉN | María del Carmen Alva y el Congreso en riesgo de desastre. Una crónica de Fernando Vivas

En total, 52 candidatos a estos municipios figuran como “usuarios no encontrados” en el sistema. Es decir, no tienen ninguna dosis registrada en la plataforma del Minsa. El partido con más postulantes sin ninguna vacuna registrada es el Frepap (12), seguido por Juntos por el Perú (7) y Fe en el Perú (5). El único candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima que registra menos de tres dosis es Carlos Torres, del Frepap.

Entre los postulantes que no registran ninguna dosis en el sistema del Ejecutivo está el excongresista Isaías Pineda, candidato a la alcaldía de Chorrillos por el Frepap. También están en este grupo Carlos Guillermo Fernández Otero, aspirante a alcalde de Punta Hermosa por Avanza País, cargo que ha ocupado en tres periodos anteriormente; y Eloy Chávez Hernández, actual alcalde de Villa María del Triunfo y candidato por Alianza para el Progreso.

Este Diario se comunicó con los equipos de los partidos mencionados para cotejar dicha información. No todos respondieron.

Ahora bien, ello no significa, necesariamente, que todos aquellos aspirantes no han sido vacunados. Desde que fue lanzada la plataforma, se han reportado diversos casos de personas que no han logrado registrar sus dosis completas, o que fueron vacunadas en el extranjero y, debido a problemas con el sistema, no pudieron consignar sus dosis.

Es el caso, por ejemplo, del candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por el Partido Morado, Guillermo Flores quien, según la plataforma del Minsa, no tiene ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. En diálogo con El Comercio, Flores explicó que recibió las tres dosis en los Estados Unidos pero que, pese a haberlo intentado, no logró inscribirlas en el sistema del gobierno. Este Diario pudo corroborar dicha información con el carnet de vacunación del postulante.

Similar es el caso de la excongresista Cecilia Chacón, quien postula a la alcaldía de San Borja por Fuerza Popular y registra solo una dosis de la vacuna Pfizer. La exparlamentaria mostró a El Comercio su carnet de vacunación, en el cual se consignan dos dosis más colocadas en el extranjero. “Y me pondré todas las necesarias”, dijo a este Diario.

Otros candidatos que recibieron la vacuna en el extranjero y no han podido registrarla en el sistema del Minsa son Rennán Espinoza (Puente Piedra, Somos Perú), César Combina (San Isidro, Fuerza Popular), Isabel Ayala (Rímac, Renovación Popular), Alfredo Jerí (San Juan de Miraflores, Fe en el Perú) y Eduardo Rimachi (Santa Anita, Fe en el Perú).

Por otro lado, los candidatos Edgar Mejía (San Juan de Miraflores, Frente de la Esperanza) y Jorge Luis Blanco Reyna (Lince, Perú Libre) mostraron a este Diario sus respectivos carnés de vacunación, ya que no registran dosis en la plataforma del Ejecutivo.

Un postulante de Perú Libre y una del Frepap, que prefirieron mantener la confidencialidad debido debido a la sensibilidad de la información, mostraron a El Comercio pruebas de que no han podido recibir ninguna dosis aún debido a temas de salud.

En total, 28 candidatos a las municipalidades de Lima y Callao han recibido la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, según el registro del Minsa

La importancia del registro

Para el doctor en inmunología y miembro de la Sociedad Americana de Virología, Juan More Bayona, tanto los aspirantes a cargos públicos como los demás ciudadanos deben verificar que sus dosis están registradas en el sistema oficial, ya que ello ayudará a conocer con mayor exactitud el avance de la inmunización en el país.

“Es responsabilidad de todos asegurarnos que la información sea lo más fidedigna posible, sobre todo en un tema tan importante como la vacunación. Ello para tener la perspectiva de cuál es el nivel de inmunidad. Depende mucho de la información que brindemos”, sostuvo.

Además, el también investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recordó que las personas no vacunadas pueden ser fuente de nuevas variantes del coronavirus.

“La falta de inmunización le da opciones al virus de mutar y que, así, emerja una nueva variante”, indicó.

Por último, el médico alertó sobre la posibilidad de que los movimientos antivacunas sean aprovechados por algunos candidatos en campaña.

“Estos movimientos están creciendo en el mundo, y hay candidatos que podrían usar esos argumentos para atraer votos”, señaló.