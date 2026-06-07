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Cédulas marcadas irregularmente podrían comprometer la imparcialidad del proceso. | Foto: El Comercio
Cédulas marcadas irregularmente podrían comprometer la imparcialidad del proceso. | Foto: El Comercio
Por Redacción EC

Este domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, ciudadanos denunciaron el hallazgo de 37 cédulas de votación con presuntas rayaduras y marcas en la mesa 059262, ubicada en el aula 111 de la Biblioteca Nacional, en San Borja.

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