Este domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, ciudadanos denunciaron el hallazgo de 37 cédulas de votación con presuntas rayaduras y marcas en la mesa 059262, ubicada en el aula 111 de la Biblioteca Nacional, en San Borja.

El hecho fue atendido por representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes retiraron el material afectado.

Según información recogida por El Comercio, el incidente ocurrió entre las 7:40 y las 8:00 a. m. Asimismo, testigos indicaron que las marcas se encontraban en los bordes de las cédulas y no apuntaban hacia ninguna agrupación política específica.

Un ciudadano presente detalló que se trataba de “37 cédulas marcadas en los bordes” y agregó que, por la posición de las líneas, “tranquilamente un personero podría impugnar los votos”.

Incidentes similares se reportaron en otros distritos. En La Molina, la Fiscalía intervino lacrando el material rayado en la mesa 043721 del Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje.

🚨 #LoÚltimo | Tras el reporte de presuntas cédulas de votación marcadas en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje de La Molina, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del… pic.twitter.com/LyVjo3WXB5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 7, 2026

En Los Olivos, 93 cédulas fueron halladas con marcas en el aula 106 del colegio Enrique Milla, por lo que un personero de Juntos por el Perú fue detenido como presunto responsable.

Cómo votar en la segunda vuelta

Para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deberán acudir a su local de votación en el horario establecido portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso si este se encuentra vencido.

Una vez dentro de la cámara secreta, el elector deberá marcar con una cruz o un aspa el símbolo o número del candidato de su preferencia, procurando no exceder los límites del recuadro para evitar la anulación del voto.

Tras emitir el sufragio, la cédula deberá doblarse y depositarse en el ánfora correspondiente. Posteriormente, el votante tendrá que firmar el padrón electoral y colocar su huella digital como constancia de participación.

Finalmente, recibirá su DNI junto con la constancia de votación, documento que puede ser solicitado para diversos trámites posteriores.

¿Cuánto es la multa por no acudir a votar?

No acudir a votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 implica una multa electoral obligatoria, que oscila entre S/ 23 y S/ 92, dependiendo del nivel de pobreza del distrito registrado en el DNI del ciudadano.

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, quienes superen esa edad quedan exonerados de la sanción. Mientras no se regularice la situación, ya sea pagando la multa o justificando la inasistencia, se podrían generar restricciones para realizar ciertos trámites en entidades públicas.