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Resumen

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) duplicó sus gastos en la organización de los comicios de 2026 respecto a las elecciones generales de 2021. Entre octubre y marzo de ambos años, es decir durante la previa al proceso electoral, el desembolso pasó de S/ 190 millones (2021) a más de S/ 451 millones (2026), un salto de 137,5%.

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