Uno de los ejes centrales del gasto en 2026 fue la inversión en soluciones tecnológicas, entre ellas la implementación de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). Este sistema formaría parte del conjunto de “Servicios de habilitación acondicionamiento y logística informática” adjudicados en febrero, cuyo monto superó los S/ 144 millones, el contrato más alto de todo el proceso.

Si bien no se detalla públicamente cuánto del total corresponde específicamente al STAE, especialistas coinciden en que este tipo de sistemas implica una inversión significativa dentro del presupuesto tecnológico. Su implementación buscaba modernizar el proceso electoral mediante el uso de equipos informáticos, transmisión digital de datos y soporte automatizado en mesas de votación.

Sin embargo, el desempeño del sistema ha sido cuestionado. Durante la jornada electoral se reportaron fallas en diversos locales, revelando deficiencias durante su manejo.

A continuación, El Comercio comparte una tabla que grafica los mayores gastos realizados por la ONPE durante el 2026 referente a los gastos tecnológicos.

Mayores gastos por monto en soles en relación a gastos tecnológicos en el 2026:

Fecha de contratación Empresa / Proveedor Servicio contratado Monto en soles 03/02/2026 Administrador de Procesos Electorales C.S.A. Habilitación, acondicionamiento y logística informática S/ 144,306,000.00 04/02/2026 Enotria S.A. Servicio de producción de acta padrón S/ 8,500,000.00 05/02/2026 Pacífico Editores S.A.C. Adquisición de cartillas y afiches - ítem 1 S/ 7,357,382.07 09/10/2025 Q-Energy Perú S.A.C. Adquisición de generador de energía S/ 5,354,250.00 04/02/2026 ITG Solutions S.A.C. Servicio de web hosting S/ 5,274,185.55 22/12/2025 Grupo Zamora S.A.C. Adquisición de etiquetas autoadhesivas de polipropileno para protección de resultados S/ 4,409,431.00 03/12/2025 Compusoft Data S.A.C. Adquisición de tintas para impresora a inyección S/ 3,342,500.00 27/02/2026 Belltech Perú S.A.C. Servicio de mensajería instantánea a través del chat en aplicación web S/ 3,147,750.00 27/01/2026 GLEF Perú S.A.C. Adquisición de memoria portátil USB S/ 1,521,800.00 17/02/2026 Compusoft Data S.A.C. Adquisición de tintas para impresora S/ 1,371,622.60 21/11/2025 OLC Ingenieros E.I.R.L. Adquisición de central de comunicaciones S/ 1,149,320.00 06/02/2026 Daily Technology S.A.C. Servicio de correo electrónico en la nube S/ 840,000.00

La abogada Mónica Yaya, especialista en contrataciones del Estado y gestión pública, señaló que el incremento del gasto electoral debe analizarse considerando que la ONPE recibe un presupuesto adicional específico para estos procesos, el cual no se rige por la Ley de Contrataciones del Estado. Esto implica un régimen excepcional con menor competencia y transparencia, por lo que —indicó— la entidad tiene la obligación de demostrar que cada contratación realizada responde directamente a las necesidades del proceso electoral y al correcto uso de los recursos públicos.

El ex contralor, Fuad Khoury, consideró que el incremento del gasto electoral debe ser evaluado a través de una revisión técnica exhaustiva. En ese sentido, sostuvo que se requiere una profunda auditoría que analice en detalle en qué se utilizaron los recursos asignados al proceso electoral de 2026, especialmente en los contratos de mayor monto.

Tras destinarse montos elevados a soluciones tecnológicas, Khoury advierte que resulta clave evaluar su desempeño, sobre todo si se reportaron fallas durante la jornada electoral. En esa línea, remarcó la importancia de verificar si las inversiones realizadas respondieron a una adecuada planificación y si aportaron efectivamente al desarrollo del proceso.

STAE: sistema cuestionado

Especialistas consultados coinciden en que la incorporación de tecnología representa un avance en los procesos electorales. No obstante, advierten que, sin una fase adecuada de pruebas y validación, estos sistemas pueden no responder como se espera.

Erick Iriarte, especialista en Derecho Digital, explicó en Canal N que el STAE es un sistema de contabilización digital de votos que busca acelerar el procesamiento de actas mediante su registro en computadoras y dispositivos USB. Sin embargo, remarcó que su diseño y uso no necesariamente fueron amigables para los miembros de mesa, quienes no siempre cuentan con el mismo nivel de familiaridad tecnológica.

Funcionamiento del sistema STAE. (Imagen: Raul Rodríguez / GEC.)

Iriarte también sostuvo que los problemas registrados en la implementación del sistema STAE no pueden atribuirse únicamente a la herramienta tecnológica, sino a una serie de fallas acumuladas en la logística, la asistencia técnica y la preparación previa. La tecnología —explicó— por sí sola no garantiza eficiencia si no está acompañada de planes de contingencia, pruebas adecuadas y condiciones operativas básicas, como acceso a electricidad o conectividad. Desde su punto de vista, advirtió que el sistema no habría sido probado de manera suficiente antes de su uso en una elección real ocasionando problemas en lugar de aligerar las elecciones.

Y así es como el STAE aparece como una apuesta de largo plazo, cuya continuidad hacia futuras elecciones dependerá de si logra superar las deficiencias evidenciadas en su primera implementación.

Este contexto se agrava tras conocerse que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 1 reportó la pérdida de dispositivos USB con actas digitales de 17 mesas el pasado 19 de abril.

Otros gastos bajo la lupa

Tras revisar la lista de gastos de la ONPE, se identificaron diversos ítems que resultan inusuales frente a lo esperado en la operatividad de una entidad electoral. Aunque la institución maneja una logística amplia, algunos registros no guardan relación directa con la organización del sufragio.

Uno de los grupos más llamativos corresponde a artículos decorativos y de regalo. Se incluyen compras como toritos de Pucará y cuadros decorativos, que no tienen vínculo con la preparación de elecciones. También figuran llaveros publicitarios y pelotas antiestrés, compras que, en suma, generan un gasto considerable que no guardan relación con el proceso de sufragio.

Otro bloque está relacionado con mobiliarios y acabados de oficina de mayor costo como la adquisición de sillas revestidas en cuero, decoración de local para eventos de la institución, adquisición de cortinas y aire acondicionado. Estos gastos sugieren intervenciones en espacios administrativos más que en funciones directamente electorales.

Fecha de contratación Empresa / Proveedor Servicio contratado Monto en soles 21/01/2026 Trinidad Barreto Julia Rosa Adquisición de llaveros pelota anti estrés para las elecciones generales 2026 S/ 80,000.00 16/12/2025 Iker Office E.I.R.L. Adquisición de silla giratoria de metal ergonómica con brazo y cabecera para las elecciones generales 2026 S/ 69,100.80 27/10/2025 Ferretería La Económica S.A Adquisición de materiales de limpieza para vehículos para las elecciones generales 2026 S/ 35,980.18 31/03/2026 CEMAZ E.I.R.L. Servicio de ambientación, decoración e implementación de local para eventos institucionales (presentación de resultados) para las elecciones generales 2026 S/. 34,500.00 21/10/2025 Corporación Kale Perú S.A.C. Adquisición de refrigeradoras eléctricas domesticas 300 L para las Oficinas Regionales de Coordinación para las elecciones generales 2026 S/ 29,800.00 16/03/2026 Decoraciones Planificadas Ambientes Y Servicios Sociedad Anónima - DECORPLAS S.A. Adquisición de cortinas de tela para la gerencia de organización electoral y coordinación regional para las elecciones generales 2026 S/ 29,648.64 19/12/2025 Team Ingeniería & Construcción S.A.C. Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado para la gerencia de recursos humanos para las elecciones generales 2026 S/ 24,880.00 17/03/2026 Zapata Espinoza Jaime Fernando Adquisición de cuadros decorativos motivo máscaras peruanas para las elecciones generales 2026 S/ 23,600.00 20/11/2025 Editora Chavín S.A. Adquisición de llaveros publicitarios para las elecciones generales 2026 S/ 17,608.00 28/11/2025 Corporación D & E Decoración Y Mantenimiento S.A.C. Adquisición de cortinas de tela para la gerencia de supervisión de fondos partidarios S/ 13,800.00 31/03/2026 Corporación D & E Decoración Y Mantenimiento S.A.C. Adquisición de cortinas de tela tipo screen enrollable para la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral S/ 10,250.00 23/10/2025 Jaque Quispe Juana Juliana Adquisición de toritos de Pucará S/ 9,996.30 24/11/2025 CADDIN S.A.C. Adquisición de chalecos antibala S/ 7,750.00 12/11/2025 Importaciones Hiraoka S.A.C. Adquisición de estufas para las Oficinas Regionales de Coordinación S/ 1,290.00

En materia de seguridad, se detectaron compras poco habituales, como chalecos antibalas. Este tipo de equipamiento suele estar a cargo de la Policía o las Fuerzas Armadas, por lo que su adquisición por parte de la ONPE resulta atípica.

Asimismo, se observan gastos en equipos de confort, como refrigeradoras y estufas.

En ese sentido, Mónica Yaya advirtió que la adquisición de bienes como artículos decorativos no cumplen con la finalidad de garantizar el libre ejercicio del voto, por lo que estos gastos deben ser debidamente justificados. Además, alertó que la inclusión de bienes no esenciales dentro del presupuesto electoral podría responder a la creación ficticia de necesidades para favorecer intereses privados. Sobre la inversión en tecnología, como el sistema STAE, sostuvo que corresponde evaluar si su contratación estuvo debidamente sustentada.

Febrero, mes clave de gasto electoral

El análisis del gasto correspondiente a la última elección revela que febrero concentró el mayor gasto por parte de la ONPE y en un grupo reducido de contrataciones de alto valor. Destaca el servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática para las elecciones generales, adjudicado por más de S/ 144 millones, monto que representa cerca del 46% del gasto total del mes (311 millones).

A ello se suman contratos vinculados a telecomunicaciones, impresión de material electoral, seguridad y difusión de la franja electoral, que juntas explican la mayor parte del desembolso realizado por la ONPE en la etapa final.

A continuación, El Comercio comparte una tabla que grafica los mayores gastos realizados por la ONPE en las dos últimas elecciones generales.

Mayores gastos por monto en soles en relación al proveedor y fecha de contrato:

Mes y Año Empresa / Proveedor Servicio contratado Monto en soles Febrero 2021 AI Inversiones Palo Alto II S.A.C. Servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática S/ 47,247,200.00 Febrero 2021 Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. Servicio de transmisión de la franja electoral en radio y televisión de las elecciones generales 2021 - ítem 01 S/ 21,156,670.00 Febrero 2021 Latina Media S.A Servicio de transmisión de la franja electoral en radio y televisión de las elecciones generales 2021 - ítem 02 S/ 13,374,420.00 Febrero 2021 Andina De Radiodifusión S.A.C. Servicio de transmisión de la franja electoral en radio y televisión de las elecciones generales 2021 - ítem 03 S/ 6,672,876.40 Febrero 2021 Grupo RPP S.A.C. Servicio de transmisión de la franja electoral en radio y televisión de las elecciones generales 2021 - ítem 04 S/ 6,116,968.19 Febrero 2026 Administrador de Procesos Electorales C.S.A. Servicio de habilitación acondicionamiento y logística informática S/ 144,306,000.00 Febrero 2026 América Móvil Perú S.A.C. Servicio de enlace de telecomunicaciones S/ 19,760,530.18 Febrero 2026 Pacífico Editores S.A.C. Adquisición de cédulas electorales para sufragio S/ 9,784,794.60 Febrero 2026 Protege Servicios S.A. Servicio de seguridad y vigilancia para las ODPE a nivel nacional S/ 9,050,509.11 Febrero 2026 Compañía Peruana De Radiodifusión S.A. Servicio de transmisión de la franja electoral en medios de comunicación (televisivos) y medios digitales (redes sociales) por creadores de contenido, influencers y similares de las elecciones generales 2026 - ítem 01 S/ 9,000,825.00

Solo para entender la magnitud del gasto en esta elección, la contratación de mayor valor durante las elecciones generales de 2021 fue de 47 millones de soles. Este gasto fue descrito por la ONPE como servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática.

En tanto, para el año 2026, los gastos crecieron aceleradamente. El ítem de mayor valor fue de 144 millones de soles bajo el concepto de servicio de habilitación acondicionamiento y logística informática por parte de la empresa “Administrador de Procesos Electorales C.S.A.”.

Si bien el 2026, presentó las elecciones generales más complejas de la historia, debido a la gran cantidad de partidos políticos inscritos y a una cédula de hasta cinco columnas, este proceso también posee una gran cantidad de cifras desmedidas de gastos.

Gasto en franja electoral

El gasto en difusión electoral también tuvo un peso significativo. Solo en febrero de 2026 se registraron más de S/ 75 millones destinados a servicios de transmisión de franja electoral en radio, televisión y plataformas digitales.

Este incremento está relacionado con el mayor número de organizaciones políticas —36 en el proceso actual frente a 18 en 2021—, lo que elevó la demanda de espacios en medios de comunicación.

Además de los grandes contratos, el registro de gastos incluye adquisiciones de menor monto que, en conjunto, forman parte del incremento presupuestal. Entre ellos figuran compras de equipos informáticos —como memorias USB y elementos para impresoras— y otros insumos operativos.

Empresa Galaga, estrecho lazo con el estado

El análisis también permite identificar a empresas que han vuelto a contratar con el Estado en el actual proceso electoral. Es el caso de Servicios Generales Galaga S.A.C., que ya había participado en procesos anteriores vinculados al despliegue de material electoral.

Mes/Año Proveedor Servicio Monto en soles (S/) Noviembre 2020 Servicios Generales GALAGA S.A.C. Servicio de despliegue y repliegue de material electoral y equipos informáticos electorales para capacitación, simulacro de cómputo y sufragio para las elecciones generales 2021 S/ 408,145.39 Marzo 2026 Servicios Generales GALAGA S.A.C. Servicio de transporte de carga a nivel nacional - despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio para las elecciones generales 2026 S/ 6,368,332.75 Marzo 2026 Servicios Generales GALAGA S.A.C. Servicio de transporte de carga a nivel nacional - despliegue de material electoral, equipos informáticos electorales e implementos para taller y capacitación para las elecciones generales 2026 S/ 2,299,401.49

En esta ocasión, la empresa vuelve a figurar entre los proveedores de la ONPE con servicios relacionados a la organización de los comicios.

Hasta el cierre de esta edición, la Oficina Nacional de Procesos Electorales no respondió a las consultas formuladas por este medio sobre el incremento de sus gastos, la concentración de contrataciones en determinados periodos ni la naturaleza de algunos ítems identificados en el análisis.