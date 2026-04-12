La Defensoría del Pueblo destacó la “histórica decisión” adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de dar continuidad al proceso de Elecciones Generales 2026, al considerar que garantiza comicios transparentes y fortalece la democracia y la gobernanza en el país.

Según el pronunciamiento, mantener el proceso evita la vulneración de derechos de los ciudadanos que no ejercieron su voto en la primera jornada, así como posibles afectaciones a los postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados del distrito electoral de Lima.

Decisión del JNE refuerza la transparencia

Asimismo, subrayó que esta decisión resulta trascendental para la definición de la cifra repartidora en la asignación de escaños, tanto para diputados como para senadores regionales, lo que impacta directamente en la representación política.

Electores peruanos haciendo cola en local de votación hoy, 12 de abril. Foto: GEC

Por otro lado, la Defensoría exhortó a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas del Perú a brindar apoyo para garantizar la seguridad durante la jornada electoral extendia, que incluyen despliegue y repliegue del material electoral, así como la instalación oportuna de las mesas de votación.

Finalmente, la entidad reafirmó que continuará supervisando el proceso electoral y “defendiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos”, con el objetivo de consolidar un proceso democrático “legítimo, transparente y acorde con los principios constitucionales” del Estado de derecho.

JNE amplía votación hasta el 13 de abril

Debido al retraso de la instalación de mesas de sufragio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, pero solo en centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este domingo 12.

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE EL COMERCIO

VIDEO RECOMENDADO