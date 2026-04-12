Resumen

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Funcionarios de la ONPE brindando informacion a electores en Lima, Perú. Foto: GEC
Funcionarios de la ONPE brindando informacion a electores en Lima, Perú. Foto: GEC
Por Redacción EC

La Defensoría del Pueblo destacó la “histórica decisión” adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de dar continuidad al proceso de Elecciones Generales 2026, al considerar que garantiza comicios transparentes y fortalece la democracia y la gobernanza en el país.

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