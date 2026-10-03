El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estableció facilidades laborales para los empleados públicos y privados por las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. Las disposiciones buscan garantizar el ejercicio del derecho al voto y el cumplimiento de las funciones cívicas de los ciudadanos.

Los ciudadanos elegidos miembros de mesa con capacitación previa obtuvieron un día de descanso remunerado no compensable. Los beneficiarios presentarán el certificado emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para acordar la fecha con su empleador dentro de los noventa días.

Los miembros de mesa sin capacitación previa o seleccionados en la fila de votantes gozarán de un descanso remunerado compensable el lunes 5 de octubre. La recuperación de las horas no laboradas se realizará en los diez días calendario posteriores a los comicios.

Los trabajadores asignados a locales de sufragio fuera de su residencia habitual recibieron la facultad de ausentarse desde el viernes 2 hasta el lunes 5 de octubre. El personal acreditará el voto emitido ante su centro laboral para acordar la recuperación de los días correspondientes.

Medidas para facilitar votación de trabajadores en elecciones del 4 de octubre.

Los empleados que prestan servicios durante el domingo electoral disponen de tolerancia de horario al inicio o en el transcurso de su jornada. El tiempo utilizado para acudir a las urnas será compensado posteriormente mediante acuerdo entre las partes.

El sector laboral promovió la coordinación anticipada entre empresas y colaboradores para mantener las operaciones cotidianas. Las entidades estatales adoptaron planes de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Detalles de la jornada electoral del 4 de octubre

Las mesas de sufragio abren sus puertas desde las 7:00 horas hasta las 17:00 horas del domingo 4 de octubre en todo el territorio nacional. Los miembros de mesa acuden desde las 6:00 horas para concretar la instalación oportuna de la mesa votante.

Un total de 10,728 colegios públicos y privados quedaron a disposición de los organismos electorales para la recepción de votos. La ciudadanía elegirá a las futuras autoridades regionales y municipales.