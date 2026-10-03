Este domingo 4 de octubre son las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ONPE)
Este domingo 4 de octubre son las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estableció facilidades laborales para los empleados públicos y privados por las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. Las disposiciones buscan garantizar el ejercicio del derecho al voto y el cumplimiento de las funciones cívicas de los ciudadanos.

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