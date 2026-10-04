El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 29 de noviembre para la realización de la segunda vuelta regional en las jurisdicciones donde los postulantes no superen el 30% de votos. El organismo electoral oficializó la medida mediante un acuerdo del pleno publicado en el diario oficial El Peruano este 2 de octubre.

La normativa vigente exige esta segunda vuelta en las jurisdicciones donde ninguna fórmula de gobernador y vicegobernador alcance el 30% de los votos válidos. Los ciudadanos definirán las nuevas autoridades regionales entre las dos listas con mayor votación en los comicios de este domingo 4 de octubre.

El JNE estableció el 28 de octubre como el límite para resolver las actas observadas y ejecutar los recuentos de votos. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) asumirán la carga procesal en audiencias públicas para dar celeridad a la proclamación de resultados.

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó un recurso de reconsideración frente al calendario fijado por el máximo tribunal. El jefe del organismo operativo, Bernardo Pachas, declaró en RPP y solicitó trasladar la jornada al 6 de diciembre debido a estrechos plazos logísticos.

La ONPE advirtió sobre posibles imprevistos en la impresión y distribución del material electoral hacia los locales de votación del país. El ente logístico busca evitar fallas de producción mediante un margen de tiempo que garantice la seguridad del proceso.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, ratificó la necesidad de respetar las garantías constitucionales y los plazos legales del proceso. Sin embargo, el magistrado confirmó que el pleno evaluará el pedido de la ONPE para buscar una alternativa coordinada entre ambas instituciones.

Dónde habrá segunda vuelta estas ERM 2026

La segunda vuelta abarcará a todas las circunscripciones regionales del país donde ningún candidato supere el umbral legal del 30% en las elecciones de hoy. El sistema electoral oficializará la nómina exacta de regiones en la medida que concluya el cómputo oficial de los votos válidos.

Las fórmulas que ocupen los dos primeros lugares en cada uno de estas regiones competirán directamente en las urnas por la jefatura regional. Las autoridades electas en esta segunda votación asumirán sus cargos para el periodo gubernamental comprendido entre los años 2027 y 2030.