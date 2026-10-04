El JNE estableció la fecha de segunda vuelta para las Elecciones Regionales 2026 para el 29 de noviembre. (Foto: JNE)
El JNE estableció la fecha de segunda vuelta para las Elecciones Regionales 2026 para el 29 de noviembre. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 29 de noviembre para la realización de la segunda vuelta regional en las jurisdicciones donde los postulantes no superen el 30% de votos. El organismo electoral oficializó la medida mediante un acuerdo del pleno publicado en el diario oficial El Peruano este 2 de octubre.

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