La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inicia la entrega de la compensación económica de S/165 a los miembros de mesa que cumplieron su labor el 4 de octubre. El organismo electoral entrega esta remuneración monetaria a los ciudadanos que ejercieron los cargos de presidente, secretario y tercer miembro en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El monto equivale al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria de S/5,500 fijada para el presente periodo fiscal. La Ley Orgánica de Elecciones N°26859 respalda el beneficio económico para quienes condujeron las etapas de instalación, sufragio y escrutinio.

Los ciudadanos seleccionados pueden ingresar a la plataforma web oficial de la institución para completar su inscripción personal (GENMA). El sistema digital solicita la verificación de la identidad del usuario y permite la elección entre los idiomas español o quechua.

Los titulares eligen una modalidad de pago entre cuentas bancarias, la billetera digital Yape o ventanillas del Banco de la Nación. Las opciones financieras incluyen cuentas de ahorros en las entidades Banco de Crédito del Perú, BBVA y Scotiabank.

Los abonos bancarios iniciaron el 13 de octubre y las transferencias por billetera digital culminan el 15 de octubre. Las personas que prefirieron la vía presencial acuden a cualquier agencia del Banco de la Nación desde el 15 de octubre con su documento de identidad.

Los electores de la fila que asumieron el rol de mesa ante ausencias también cobran en las ventanillas del banco estatal. Cada participante verifica el estado de su trámite mediante el enlace de gestión de pagos habilitado en el sitio web de la entidad.

Elecciones Regionales y Municipales 2026

La jornada electoral del 4 de octubre convocó a 809,415 miembros de mesa designados entre titulares y suplentes en todo el territorio nacional. La institución brindó capacitaciones presenciales los domingos 20 y 27 de setiembre para asegurar el correcto desempeño durante los comicios.

Los ciudadanos sorteados que no acudieron a instalar las mesas de votación afrontan una multa electoral de S/275 correspondiente al 5% de la unidad tributaria. Las personas que cumplieron su deber y recibieron instrucción previa gozan de un día de descanso laboral no compensable en sus centros de trabajo.