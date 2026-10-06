El Ministerio Público desplegó unos 7 mil funcionarios para supervisar elecciones del 4 de octubre. (Foto: Ministerio Público)
El Ministerio Público desplegó unos 7 mil funcionarios para supervisar elecciones del 4 de octubre. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El Ministerio Público reportó la detención de 165 personas en 28 distritos durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De ellos, el personal desplegado en los centros de votación el 4 de octubre intervino en total a 148 personas según reportaron este martes.

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