El Ministerio Público reportó la detención de 165 personas en 28 distritos durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De ellos, el personal desplegado en los centros de votación el 4 de octubre intervino en total a 148 personas según reportaron este martes.

El total de 148 ciudadanos que privados de su libertad el domingo 4 de octubre ocurrió por infracciones en los centros de sufragio. Las restantes intervenciones de las fuerzas del orden sucedieron durante las fechas previas y posteriores a los comicios regionales.

El distrito fiscal de Cusco encabezó la cifra de intervenciones en todo el país con un saldo de 18 personas intervenidas. Las circunscripciones de Áncash y Huánuco figuraron en las siguientes posiciones del reporte oficial con 17 y 14 arrestos respectivamente.

🚨 #EleccionesSinDelitos | Ministerio Público registró 165 detenidos durante las #ERM2026; 148 fueron intervenidos el 4 de octubre. Suplantación de votantes (59), propaganda prohibida (31) y publicidad ilegal del voto (27) fueron los principales delitos en la jornada electoral. https://t.co/a0sLTUcEqv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 6, 2026

Los representantes de las fiscalías de prevención del delito emitieron 2,351 exhortaciones formales para evitar infracciones durante las votaciones. Las diligencias incluyeron además la formulación de 1,535 recomendaciones dirigidas a los actores del proceso democrático.

Alrededor de 7,000 fiscales de turno permanecieron en alerta permanente en las diversas regiones del territorio nacional para prevenir incidentes. El personal asignado vigiló la correcta distribución del material electoral y la estricta aplicación de las restricciones legales.

Los especialistas de la Oficina del Observatorio de Criminalidad contabilizaron 14,110 actuaciones preventivas en el ámbito nacional. Un grupo de 5,330 acciones de fiscalización correspondió de manera exclusiva a la jornada electoral del domingo.

Principales delitos electorales durante las ERM 2026

La suplantación de votante constituyó el delito más recurrente con un registro total de 59 personas capturadas por las autoridades. La propaganda electoral en periodo prohibido provocó la captura de 31 imputados y la publicidad ilegal sobre el voto sumó 27 casos.

El expendio no autorizado de bebidas alcohólicas motivó la detención de 9 personas por vulnerar la restricción de la Ley Seca. Los agentes registraron también 8 arrestos por atentados contra el derecho de sufragio y 6 detenciones por portar armas de fuego.