La excongresista y conocida figura pública Susy Díaz acudió este domingo a su centro de votación para participar en la jornada electoral que se desarrolla a nivel nacional.

Díaz llegó a la Escuela de Postgrado Walter Peñaloza, ubicada en la zona de Las Acacias, donde le correspondía emitir su voto. Una vez en el local de votación, Susy Díaz se dirigió hacia la mesa que tenía asignada para cumplir con el proceso electoral y ejercer su derecho al sufragio

Su participación se produjo en medio de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en la que miles de ciudadanos se desplazan hasta sus respectivos centros de votación para cumplir con el proceso establecido.

Susy Díaz acude a su centro de votación en la Escuela Post Grado Walter Peñaloza en Las Acacias, para cumplir con deber electoral. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

Su presencia generó atención entre los electores

La llegada de Susy Díaz al centro de votación generó atención entre los electores y ciudadanos que se encontraban en los alrededores de la Escuela de Postgrado Walter Peñaloza.

La presencia de figuras públicas durante una jornada electoral suele generar interés entre quienes coinciden con ellas en los locales de votación, aunque el objetivo principal de la jornada es que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al sufragio.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

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