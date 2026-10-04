Susy Díaz acude a su centro de votación en la Escuela Post Grado Walter Peñaloza en Las Acacias, para cumplir con deber electoral. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Susy Díaz acude a su centro de votación en la Escuela Post Grado Walter Peñaloza en Las Acacias, para cumplir con deber electoral. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Por Redacción EC

La excongresista y conocida figura pública Susy Díaz acudió este domingo a su centro de votación para participar en la jornada electoral que se desarrolla a nivel nacional.

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