El 80% de las construcciones y de la ocupación del territorio en el Perú se realiza de manera informal, según cifras presentadas por el comité organizador de la XXI Bienal Nacional de Arquitectura Peruana. Esta situación será uno de los principales temas de análisis del evento, que se desarrollará del 9 al 14 de noviembre en la ciudad de Ayacucho.

El arquitecto Hedy Villón, integrante del comité organizador, señaló que el crecimiento urbano al margen de las normas incrementa la vulnerabilidad de las familias frente a fenómenos naturales recurrentes, como el previsto Niño Costero 2026.

En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR), el especialista explicó que la falta de planificación urbana y el incumplimiento de las normas favorecen la ocupación de terrenos que no reúnen condiciones adecuadas para el asentamiento de viviendas.

El 80% de las construcciones en el Perú se realiza de manera informal, advierte arquitecto. (Foto: Andina)

Villón sostuvo que, cuando ocurren fenómenos naturales, las consecuencias de esta ocupación del territorio se hacen más evidentes, debido a los problemas que genera la instalación de viviendas en zonas inadecuadas.

Déficit de planificación urbana en los municipios

De acuerdo con los datos expuestos por el comité organizador, solo el 15% de las municipalidades del país cuenta con un instrumento de planificación como el Plan de Desarrollo Urbano (PDU). Asimismo, entre el 35% y el 40% dispone de un plan de conservación territorial a escala provincial.

En Lima Metropolitana existen instrumentos normativos aprobados, entre ellos el Plan de Desarrollo Metropolitano y los planes de desarrollo urbano de Lima Norte y Lima Este. Sin embargo, Villón indicó que su aplicación depende de la voluntad política y la capacidad operativa de los gobiernos locales para hacer cumplir las disposiciones.

Frente a esta situación, el Colegio de Arquitectos del Perú, bajo la gestión de su decana, Lucía Ledesma, ha promovido espacios de diálogo entre instituciones para impulsar una mayor articulación entre el Estado, los gremios profesionales y la sociedad civil.

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Especialistas de seis países participarán en la bienal

La XXI Bienal Nacional de Arquitectura Peruana reunirá en Ayacucho a especialistas nacionales y extranjeros procedentes de España, México, Paraguay, Chile, Guatemala y Brasil. Este último país estará representado por el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

La ocupación del territorio al margen de las normas incrementa la vulnerabilidad de las familias frente a fenómenos naturales. (Foto: Andina)

El programa contempla la evaluación de proyectos e investigaciones en ocho categorías, entre ellas desarrollo territorial y urbanismo, arquitectura sustentable, planes urbanos, patrimonio, obras ejecutadas y proyectos académicos.

La bienal concluirá con la entrega de los principales reconocimientos nacionales de arquitectura: el Hexágono de Oro y el Hexágono de Plata.

Además, el encuentro contará con la participación de delegaciones universitarias de Huánuco, Arequipa, Cusco, San Martín y Ayacucho, región anfitriona del evento.