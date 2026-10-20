Solo el 15% de las municipalidades del Perú cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano. (Foto: Andina)
Solo el 15% de las municipalidades del Perú cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El 80% de las construcciones y de la ocupación del territorio en el Perú se realiza de manera informal, según cifras presentadas por el comité organizador de la XXI Bienal Nacional de Arquitectura Peruana. Esta situación será uno de los principales temas de análisis del evento, que se desarrollará del 9 al 14 de noviembre en la ciudad de Ayacucho.

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