Flash Datum en La Victoria: resultados de la Elecciones Regionales y Municipales 2026 | ERM 2026

Este domingo 4 de octubre, los electores de La Victoria acudieron a las urnas para elegir a su próximo alcalde distrital para el periodo 2027-2030. De acuerdo con el primer resultado de la boca de urna de Datum, Alberto Moreno, de Somos Perú, se ubica en el primer lugar con 27.6% de las preferencias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En segundo lugar aparece Susana Saldaña, representante de Renovación Popular, con 27.3%. Mientras que Joe Zanabria, de Avanza País, registra 20.3% y ocupa el tercer lugar en este primer resultado.

El resultado corresponde a la medición de boca de urna realizada por Datum durante la jornada electoral y constituye un primer reporte sobre las preferencias expresadas por los ciudadanos. Los resultados oficiales serán determinados posteriormente a partir del procesamiento de las actas electorales.

Más de 26.3 millones de electores estuvieron habilitados para participar en estas elecciones municipales. La jornada comenzó desde las primeras horas de este domingo y los ciudadanos acudieron a los locales de votación habilitados para cumplir con su deber electoral.

La campaña electoral estuvo marcada por propuestas relacionadas con seguridad, transporte, salud y cuidado del medio ambiente.

Los porcentajes difundidos por Datum corresponden a un primer resultado de boca de urna y podrían diferir de los resultados oficiales. La definición del ganador dependerá del conteo de votos y del procesamiento de las actas electorales por parte de los organismos electorales correspondientes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será la encargada de procesar las actas y publicar los resultados oficiales de las elecciones. El Comercio seguirá la actualización de los resultados conforme avance el conteo electoral.