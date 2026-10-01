El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los candidatos, trabajadores electorales, miembros de mesa y votantes en las Elecciones Regionales y Municipales programadas para el domingo 4 de octubre de 2026.

Mediante un acuerdo oficial emitido este 30 de septiembre, el supremo tribunal acordó “requerir al Poder Ejecutivo a que se adopten las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad” de todos los participantes del proceso.

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Para cumplir este objetivo, la entidad instó a que las regiones policiales inspeccionen la cobertura y ejecuten acciones de prevención en los Jurados Electorales Especiales (JEE), las Oficinas Desconcentradas del JNE y las Oficinas Descentralizadas de la ONPE.

En esa línea, el organismo también solicitó al Ministerio Público “fortalecer las acciones preventivas y adoptar las medidas que correspondan” frente a posibles hechos ilícitos que busquen alterar la tranquilidad del comicio.

Además, el JNE requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la entrega de las actas observadas a los JEE hasta el domingo 11 de octubre de 2026.

Del mismo modo, solicitó coordinar el apoyo de las Fuerzas Armadas para trasladar el material de votación en aquellas zonas con vías de comunicación afectadas “por el Fenómeno El Niño o a situaciones de conflictividad electoral o criminalidad”.

Material electoral.

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Finalmente, la autoridad electoral estableció el 28 de octubre de 2026 como fecha límite para las audiencias públicas de recuento de votos y fijó el 29 de noviembre de 2026 para la realización de una eventual segunda vuelta regional.

Esta última medida aplicará cuando “ninguna de las fórmulas que participan en el proceso, obtenga no menos de treinta por ciento (30%) de los votos válidos”.

Asimismo, con el fin de agilizar los plazos, la institución declaró hábiles los sábados, domingos y feriados para todas sus funciones.