Miembros de mesa podrán capacitarse este domingo 27 de setiembre en más de 4.000 locales. (Foto: Andina)
Miembros de mesa podrán capacitarse este domingo 27 de setiembre en más de 4.000 locales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los candidatos, trabajadores electorales, miembros de mesa y votantes en las Elecciones Regionales y Municipales programadas para el domingo 4 de octubre de 2026.

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