Resultados ONPE EN VIVO - Elecciones Regionales y Municipales 2026
22:10
- Resultados ONPE al 94.387 %
- AL 14/10/2026 a las 09:46:00 p. m.
- Renovación Popular: 27.789 %
- Avanza País:26.792 %
- Somos Perú: 15.198 %
- Podemos Perú: 7.958 %
- APP: 4.300 %
22:10
- Resultados ONPE al 94.095 %
- Actas Contabilizadas (24,795)
- Para envío al JEE (1,556)
- Pendientes (0)
22:10
- Resultados ONPE al 94.095 %
- AL 14/10/2026 a las 03:52:00 p. m.
- Renovación Popular: 27.773 %
- Avanza País:26.806 %
- Somos Perú: 15.180 %
- Podemos Perú: 7.963 %
- APP: 4.304 %
22:10
- Respecto a las actas contabilizadas, el cómputo final al 100% de las mismas se alcanzará una vez que los Jurados Especiales Electorales y el pleno del JNE resuelvan todas las observaciones pendientes, y la ONPE aplique las decisiones adoptadas.
22:09
- Las actas restantes aún no se suman al cómputo final, ya que contienen observaciones, pedidos de nulidad e impugnaciones (de votos o de identidad) que requieren ser evaluadas previamente.
22:09
- El sábado 10, la ONPE culminó de procesar las actas de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, sin embargo, los resultados todavía no llegan al 100 % del conteo.
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