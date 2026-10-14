Por Redacción EC

Resultados ONPE EN VIVO - Elecciones Regionales y Municipales 2026

22:10
  • Resultados ONPE al 94.387 %
  • AL 14/10/2026 a las 09:46:00 p. m.
  • Renovación Popular: 27.789 %
  • Avanza País:26.792 %
  • Somos Perú: 15.198 %
  • Podemos Perú: 7.958 %
  • APP: 4.300 %

22:10
  • Resultados ONPE al 94.095 %
  • Actas Contabilizadas (24,795)
  • Para envío al JEE (1,556)
  • Pendientes (0)

22:10
  • Resultados ONPE al 94.095 %
  • AL 14/10/2026 a las 03:52:00 p. m.
  • Renovación Popular: 27.773 %
  • Avanza País:26.806 %
  • Somos Perú: 15.180 %
  • Podemos Perú: 7.963 %
  • APP: 4.304 %

22:10
  • Respecto a las actas contabilizadas, el cómputo final al 100% de las mismas se alcanzará una vez que los Jurados Especiales Electorales y el pleno del JNE resuelvan todas las observaciones pendientes, y la ONPE aplique las decisiones adoptadas.

22:09
  • Las actas restantes aún no se suman al cómputo final, ya que contienen observaciones, pedidos de nulidad e impugnaciones (de votos o de identidad) que requieren ser evaluadas previamente.

22:09
  • El sábado 10, la ONPE culminó de procesar las actas de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, sin embargo, los resultados todavía no llegan al 100 % del conteo.