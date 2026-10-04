El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, recordó ante la prensa que hay plazos establecidos para las siguientes etapas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 luego del sufragio de este 4 de octubre. Es así que estimó para los primeros días de noviembre que estarían presentando resultados a nivel de diversas localidades.

Ante las preguntas de la prensa, el magistrado precisó que hasta el 28 de octubre se puede realizar el recuento de votos y procesar pedidos de nulidad. “Con ello, estimamos que como máximo los primeros días de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales, con independencia de qué tan complejo sea el proceso”, expresó.

Los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) hablaron ante la prensa poco después de las 9 p.m. para agradecer a quienes participaron en las elecciones de este domingo 4 de octubre. En sus comentarios, calificaron la jornada como una “fiesta democrática” y pidieron tranquilidad ante el procesamiento de resultados oficiales.

Roberto Burneo recordó que ya se habilitaron los portales para dar a conocer los resultados oficiales según avance el conteo de actas a nivel nacional. En esa línea, pidió a la ciudadanía y a los candidatos que actúen con tranquilidad y prudencia.

“Entendemos sus expectativas por los resultados, pero los exhortamos a actuar con prudencia, evitar anuncios anticipados y no generar confusión entre los ciudadanos”, comentó. Previamente, había agradecido a los votantes, a las autoridades que apoyaron en la jornada y especialmente a la policía, las Fuerzas Armadas y al Ministerio Público.

También reiteró ante las consultas de la prensa que no se pronunciará para no adelantar opinión ante los casos de alcaldes que postulan como primeros regidores en listas con candidatos a la alcaldía que renunciaron en pleno proceso. “No queremos adelantar opinión, no me voy a pronunciar sobre un caso concreto y en su oportunidad el pleno del JNE, que es un pleno integrado por 5 personas (...) a través de ellos vamos a tomar decisiones por unanimidad o por mayoría”, indicó.