Roberto Burneo del JNE, junto a ONPE y Reniec, agradecieron a todos por participar en las ERM 2026. (Foto: JNE)
Roberto Burneo del JNE, junto a ONPE y Reniec, agradecieron a todos por participar en las ERM 2026. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, recordó ante la prensa que hay plazos establecidos para las siguientes etapas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 luego del sufragio de este 4 de octubre. Es así que estimó para los primeros días de noviembre que estarían presentando resultados a nivel de diversas localidades.

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