Los filtros en los partidos Juntos por el Perú (JPP) y País para Todos (PPT) para el Congreso no parecen haber sido los óptimos. Ambas agrupaciones llevan en sus listas a candidatos con sentencias por delitos graves y otros que intentaron ocultar sus antecedentes con la justicia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según las revisiones realizadas por este Diario, existen 45 candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados con antecedentes -25 en JPP y 20 en PPT- que van desde homicidio culposo y lesiones, hasta peculado, asociación ilícita para delinquir y rebelión.

A esto se suma que ambas listas han sufrido casi 60 bajas de candidaturas por improcedencias (17 en JPP y 41 en PPT), producidas en su mayoría por objeciones no subsanadas a la hora de su inscripción.

Listas parlamentarias con antecedentes: Los sentenciados y excluidos en los partidos de Carlos Álvarez y Roberto Sánchez

—Filtros laxos—

Este diario buscó conversar con representantes del partido para conocer los filtros en sus listas congresales, pero solo se limitaron a brindarnos los contactos de algunos de sus candidatos con antecedentes.

Carlos Álvarez. Foto: GEC.

Uno de los casos es de Walter Huamán Gómez, candidato a diputado por Lima y sentenciado por homicidio culposo. Huamán se defendió señalando que se trató de un accidente de tránsito. “Es un hecho del que nadie está libre y ya cumplí con la justicia”, afirmó.

El partido también registra varios excluidos por omitir sentencias como: Germán Tay Ayón, por el delito de peculado, y Maritere Saavedra Roca, por apropiación ilícita.

—Los castillistas—

En Juntos por el Perú, la situación no es menos grave. El partido de Roberto Sánchez postula a César Copa Tujutani al Senado pese a tener una sentencia por rebelión.

Roberto Sánchez. Foto: Congreso.

En la lista de diputados está Julián Pérez Mallqui, quien postula por Cusco con una sentencia por lesiones culposas que data de enero de 2025. A ello se suman las exclusiones de Alberto Ramírez Taranta (Ucayali) y Luis Maguiña Villarreal (Ancash) por omitir sentencias por peculado y disturbios, respectivamente.

Este diario buscó declaraciones de JPP, pero no obtuvo respuesta.