Este domingo 7 de junio, los peruanos regresarán a las urnas para elegir al próximo presidente y, ante este importante acontecimiento, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 45,000 efectivos de las Fuerzas Armadas para custodiar los centros de votación y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La distribución de los uniformados en todo el país se inicia hoy y busca además brindar apoyo a las instituciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Como brigada de fuerzas especiales aseguramos los centros de votación. Además, apoyamos a la Policía Nacional en la protección y custodia del material electoral”, señaló el coronel José Luis Delgado, jefe de la Sección Institucional del Ejército.

Por otro lado, el presidente interino del JNE, Bernardo Pachas, anunció que la noche de este viernes empezará el despliegue del material electoral en Lima y Callao desde Lurín, llegando a los locales asignados alrededor de la 1:00 p. m. del sábado.

En cuanto a regiones, la documentación ya fue distribuida y ahora corresponde a las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) ubicarla en sus respectivas circunscripciones.