Resumen
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Este domingo 7 de junio, los peruanos regresarán a las urnas para elegir al próximo presidente y, ante este importante acontecimiento, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 45,000 efectivos de las Fuerzas Armadas para custodiar los centros de votación y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
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