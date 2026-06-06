La Contraloría General de la República reveló una serie de situaciones adversas en la contratación de servicios de transporte en distintas regiones del Perú. Estas irregularidades podrían afectar el correcto desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026.

A través de diversos reportes de los órganos de control, las autoridades identificaron retrasos, incumplimientos, documentaciones incompletas y falta de formalización contractual, lo que puede comprometer la logística electoral en las Oficina de Procesos Electorales (ODPE), como en la primera vuelta electoral.

Comenzó el traslado del material electoral a LIma y Callao. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)

¿En qué regiones y qué irregularidades halló la Contraloría?

Arequipa

En la región de Arequipa, la ODPE de Mollendo no han formalizado aún los contratos de transporte para repliegue porque es postor (Las Barcas Soluciones Integrales) ha pedido la ampliación por tres días que ya venció. En la ODPE de Camaná, no se ha culminado con la contratación el despliegue y repliegue del material electoral, a solo pocos días de la jornada electoral. La ODPE de Arequipa, por ejemplo, no ha culminado la contratación del servicio, y las órdenes de servicio emitidas no se han transformado en contratos formalizados, poniendo en riesgo la llegada puntual del material a los locales de votación (Reporte N° 134-1-2026-CG/GRAR/SVC, N° 133-1-2026-CG/GRAR/SVC y 138-1-2026-CG/GRAR/SVC).

En la ODPE de Condesuyos y de Caylloma, no se ha culminado la contratación del despliegue y repliegue, pese a que ya existen postores que cumples con los requisitos. Por su parte, (139-1-2026-CG/GRAR/SVC y 136-1-2026-CG/GRAR/SVC).

San Martín

La ODPE Mariscal Cáceres ha emitido órdenes de servicio, pero los proveedores no han presentado la documentación requerida, lo que retarda la contratación para el transporte del despliegue y repliegue del material electoral hacia los locales de votación de la región. (Reporte N° 0001-2026-CG/GRSM-SVC).

En cuanto a ODPE San Martín, si bien suscribió contrato de traslado, no cuenta con la documentación total de los requisitos establecidos para la formalización contractual. Lo que podría afectar la transparencia del proceso de contratación (reporte: 001-2026-CG/GRSM-SVC).

La Libertad

En La Libertad, varias ODPE, como Víctor Larco Herrera, La Esperanza y Pacasmayo enfrentan problemas de falta de presupuesto, contratos sin firmar y documentación incompleta, respectivamente. En algunos casos, como en Pacasmayo, se ha detectado incluso transporte realizado sin ningún respaldo contractual, y con incongruencias en los tiempos ofertados y las distancias, lo que podría generar riesgos de incumplimiento y posibles irregularidades en el proceso. (Reportes N° 090-1-2026-CG/GRLIB-SVC, 091-1-2026-CG/GRLIB-SVC y 088-1-2026-CG/GRLIB-SVC).

En la ODPE Trujillo, se observó deficiencias en el TDR, como modificaciones en los servicios de repliegue y la clase de licencia de conducir. Además no cuenta con contratos de transporte para el despliegue y repliegue. (089-1-2026-CG/GRLIB-SVC).

Comenzó el traslado del material electoral a LIma y Callao. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)

Huancavelica

En la ODPE de Huaytará sí se suscribió contrato, pero el proveedor no cumple con los requisitos establecidos en el TDR, lo que afecta la transparencia del proceso. (001-2026-CG/GRHV-SVC).

Por su parte, la ODPE de Tayacaja no cuenta con toda la documentación en los expedientes de contratación. Además, los proveedores no estarían cumpliendo con presentar todos los requisitos. (001-2026-OCI/GRHV/0397-SVC).

En la ODPE de Huancavelica, no se han suscrito los los contratos con los proveedores ganadores para el servicio de despliegue y repliegue de material electoral de cinco rutas. (001-2026-CG/GRHV-SVC).

Pasco

En la ODPE de Pasco, no se ha formalizado la relación con los proveedores seleccionados, pese a que se emitieron siete órdenes de servicios. (Reportes N° 0001-2026-CG/GRPA-SVC).

Tumbes y Madre de Dios

En Tumbes y Madre de Dios, las ODPE no han llegado a formalizar contratos con los proveedores seleccionados. En Tumbes, además, se registró el incumplimiento en la presentación de documentación por parte del proveedor, y en la ODPE Tambopata (Madre de Dios), la contratación aún no ha sido concluida, lo que pone en riesgo la distribución oportuna del material electoral (Reportes N° 001-2026-CG/GRTB-SVC y 001-2026-CG/GRMD-SVC).

Despliegue de material electoral de la ODPE Arequipa hacia distritos (Foto: Juan Guillermo Mamani/@photo.gec)

Apurímac

En Apurímac, específicamente en la ODPE Abancay, no se han formalizado las contrataciones de transporte. La falta de firmar los contratos en plazo, pese a haber sido otorgadas las buenas pro, puede afectar el envío de materiales y alterar la logística electoral en la zona (Reporte N° 059-1-2026-CG/GRAP-SVC).

Junín

En la ODPE El Tambo y Jauja, la contratación de transporte aún no se ha formalizado, lo que impide verificar que las unidades vehiculares y conductores estén aptos y documentados, lo que podría comprometer el transporte seguro y puntual del material electoral (Reporte N° 001-2026-CG/GRJU-SVC y 110-1-2026-CG/GRJU-SVC).

Ucayali

La ODPE Coronel Portillo no cuenta con contratos firmados para el transporte de materiales en varias rutas, y a días del inicio, aún no formalizan los acuerdos con los proveedores. Esto impide garantizar una distribución eficiente en esta región clave (Reportes N° 001-2026-CG/GRUC-SVC).

Cajamarca

En Cajamarca, la ODPE Chota no ha suscrito formalmente los contratos de transporte pese a haber seleccionado a los proveedores. La falta de firma y formalización a solo días del proceso electoral aumenta los riesgos de retrasos en la distribución de los materiales (Reporte N° 108-1-2026-CG/GRCA-SVC).

Callao

En Callao, la ODPE Ventanilla no ha emitido aún la orden de servicio para el repliegue de sobres plomos, lo que puede afectar el desarrollo de la segunda vuelta electoral y el cumplimiento de los tiempos establecidos, además de arriesgar la legalidad del proceso (Reporte N° 026-1-2026-CG/GRCLL-SVC).

Material electoral llegó a 13 distritos y 8 centros poblados de Arequipa. Foto: ONPE.

¿Cómo afectan estas irregularidades a la segunda vuelta?

Estas irregularidades, que varían desde retrasos en las contrataciones hasta la falta de documentación y formalización contractual, podrían afectar gravemente la logística electoral, retrasar la llegada y distribución del material en los locales de votación y, en el peor escenario, poner en peligro el desarrollo normal de la jornada electoral en varias regiones del país.

La Contraloría advierte que la gestión oportuna y transparente de las contrataciones es clave para garantizar un proceso electoral limpio, transparente y exitoso, por lo que exhorta a las instituciones responsables a resolver estas situaciones antes del inicio de la votación.