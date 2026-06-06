Resumen

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Estas irregularidades, en el peor escenario, podrían poner en peligro el desarrollo normal de la jornada electoral en varias regiones del país. Foto: Contraloría/composición GEC
Estas irregularidades, en el peor escenario, podrían poner en peligro el desarrollo normal de la jornada electoral en varias regiones del país. Foto: Contraloría/composición GEC
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República reveló una serie de situaciones adversas en la contratación de servicios de transporte en distintas regiones del Perú. Estas irregularidades podrían afectar el correcto desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026.

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