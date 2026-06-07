Un total de 222 cédulas de sufragio con rayones en el símbolo del partido político Juntos por el Perú fueron halladas hoy, domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en la mesa N° 049621, ubicada en el aula 109 del colegio Nuestra Señora de la Natividad, en San Martín de Porres.

El hallazgo del material electoral afectado ocurrió a las 9:50 de la mañana en el local de votación situado en el jirón Macará 118, motivando la intervención inmediata de las autoridades judiciales.

El fiscal adjunto de prevención de Lima Norte, José López Fernández, ordenó decomisar los documentos electorales dañados y enviarlos a la comisaría local para asegurar las pruebas físicas en custodia legal.

Por su parte, el encargado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en dicho local educativo, Ermer Lázaro, comunicó que el personal gestionó el reemplazo de las cartillas afectadas para que los ciudadanos del distrito continúen votando con normalidad.

Incidentes con cédulas en Los Olivos

Un hecho similar ocurrió en Los Olivos, específicamente en el colegio Enrique Milla, donde la Policía detuvo a tres miembros de la mesa número 061020, identificados como Tomás Eduardo Alegría Díaz, Aguilar Peñaloza y Martín Antonio Alarcón, tras detectarse cartillas de votación previamente marcadas en el aula 101.

En el mismo centro educativo, pero en la mesa número 061025, los agentes policiales también arrestaron a un adulto mayor de 80 años, llamado Horacio Javier Huamayalli, por el presunto sabotaje de 93 cédulas electorales.

¿Cuánto es la multa por no acudir a votar?

No acudir a votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 implica una multa electoral obligatoria, que oscila entre S/ 23 y S/ 92, dependiendo del nivel de pobreza del distrito registrado en el DNI del ciudadano.

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, quienes superen esa edad quedan exonerados de la sanción. Mientras no se regularice la situación, ya sea pagando la multa o justificando la inasistencia, se podrían generar restricciones para realizar ciertos trámites en entidades públicas.