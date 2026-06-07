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El hallazgo del material electoral afectado ocurrió a las 09:50 de la mañana en el local de votación situado en el jirón Macará 118 | Foto: El Comercio / Composición EC
El hallazgo del material electoral afectado ocurrió a las 09:50 de la mañana en el local de votación situado en el jirón Macará 118 | Foto: El Comercio / Composición EC
Por Redacción EC

Un total de 222 cédulas de sufragio con rayones en el símbolo del partido político Juntos por el Perú fueron halladas hoy, domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en la mesa N° 049621, ubicada en el aula 109 del colegio Nuestra Señora de la Natividad, en San Martín de Porres.

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