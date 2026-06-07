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El hecho sucedió en el colegio Enrique Milla de los Olivos, donde los miembros de mesa fueron detenidos por encontrar actas manipuladas | Foto: Josep Angeles
El hecho sucedió en el colegio Enrique Milla de los Olivos, donde los miembros de mesa fueron detenidos por encontrar actas manipuladas | Foto: Josep Angeles
Por Redacción EC

Tres miembros de mesa fueron detenidos por la Policía Nacional (PNP) en un centro de votación de Los Olivos, tras hallarse supuestas cédulas previamente marcadas durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, este 7 de junio.

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