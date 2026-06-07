Tres miembros de mesa fueron detenidos por la Policía Nacional (PNP) en un centro de votación de Los Olivos, tras hallarse supuestas cédulas previamente marcadas durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, este 7 de junio.

El incidente se registró en la mesa N.° 061020, ubicada en el aula 101 del colegio Enrique Milla. Los ciudadanos fueron identificados como Tomás Eduardo Alegría Díaz, Aguilar Peñaloza y Martín Antonio Alarcón, quienes eran presidente de mesa, secretario y tercer miembro, respectivamente.

Tres integrantes de la mesa de sufragio N.° 061025 fueron intervenidos en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos | Foto: Josep Angeles

La Fiscalía de Prevención del Delito y la PNP acudieron al aula para supervisar las diligencias, levantar actas y trasladar a los tres involucrados, a fin de iniciar la investigación por el presunto delito contra el derecho al sufragio.

El hecho coincidió con otro incidente a las 8:20 a. m. en la mesa N.° 061025 del mismo colegio, donde fue detenido el adulto mayor Horacio Javier Huamayalli, de 80 años, acusado de invalidar deliberadamente 93 cédulas de votación con marcas en su interior.

Tres integrantes de la mesa de sufragio N.° 061025 fueron intervenidos en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos | Foto: Josep Angeles

Respecto a este último caso, la vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Marisol Cuellar, detalló ante los medios que la institución cuenta con los recursos necesarios para afrontar estas contingencias y asegurar la continuidad de los comicios.

“Se cuenta con material electoral de contingencia para reemplazar las cédulas marcadas e invalidadas y continuar con el proceso electoral”, informó Cuellar.

La funcionaria añadió que los fiscalizadores del JNE registran la incidencia mediante un acta, mientras que el Ministerio Público retira las cédulas afectadas para iniciar la investigación correspondiente.

Cómo votar en la segunda vuelta

Para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deberán acudir a su local de votación en el horario establecido portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso si este se encuentra vencido.

Una vez dentro de la cámara secreta, el elector deberá marcar con una cruz o un aspa el símbolo o número del candidato de su preferencia, procurando no exceder los límites del recuadro para evitar la anulación del voto.

Tras emitir el sufragio, la cédula deberá doblarse y depositarse en el ánfora correspondiente. Posteriormente, el votante tendrá que firmar el padrón electoral y colocar su huella digital como constancia de participación.

¿Cuánto es la multa por no acudir a votar?

No acudir a votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 implica una multa electoral obligatoria, que oscila entre S/ 23 y S/ 92, dependiendo del nivel de pobreza del distrito registrado en el DNI del ciudadano.

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, quienes superen esa edad quedan exonerados de la sanción. Mientras no se regularice la situación, ya sea pagando la multa o justificando la inasistencia, se podrían generar restricciones para realizar ciertos trámites en entidades públicas.