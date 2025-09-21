Luego de llegar de su viaje a Estados Unidos y España -donde pidió la “reconquista” de Latinoamérica en una actividad de Vox- el alcalde de Lima Rafael López Aliaga señaló que anunciará si postula a la presidencia del Perú el próximo 12 o 13 de octubre, fechas que coinciden con el plazo límite para inscribir candidaturas en las Elecciones Generales 2026.

“Yo voy a aprovechar el plazo que me da la ley hasta el 12 o 13 de octubre. Voy a anunciar eso de acuerdo a ley”, sostuvo el alcalde de Lima al ser consultado sobre sus aspiraciones políticas.

Vale precisar que en distintos puntos de la capital ya se aprecian enormes letreros que anuncian la candidatura del líder de Renovación Popular, pese a que oficialmente no se ha confirmado su candidatura.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había precisado este año que las autoridades interesadas en postular a la presidencia tienen hasta el13 de octubre de 2025 para presentar su renuncia formal, por lo que el plazo legal coincide con la fecha anunciada por el burgomaestre.

Por otra parte, el alcalde de la MML señaló que su prioridad es coordinar con el Ejecutivo para concretar el inicio de la marcha del tren Lima- Chosica, por lo que dijo que ya envió una solicitud al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Transportes y Comunicaciones -con quien ha mantenido una intensa confrontación- para reunirse y acelerar el mencionado proyecto ferroviario.

“Lo que he hecho bajando del avión es enviar un mensaje al Premier y al ministro de Transportes para reunirnos a la brevedad posible. Espero que la respuesta sea positiva”, declaró.

Asimismo, explicó las razones por las que pidió una “reconquista” durante la cumbre Europa VIVA 2025, organizada por el partido ultraconservador español VOX. Sobre el tema, precisó que se refería al combate de problemas sociales en la región. “Esa reconquista que me refiero es de la gente decente, de la gente que trabajamos y venimos del sector privado”, explicó.

Como se recuerda, el alcalde de Lima dio el siguiente discurso en dicho evento: “Tenemos que hacer la reconquista, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Tenemos que estar todos juntos en esa reconquista, aunque nos cueste la vida porque está en juego millones de seres humanos, está en juego la libertad de muchos hermanos nuestros en Cristo”.