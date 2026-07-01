Luis Dyer es el jefe de personeros de Fuerza Popular. (Foto: Andina)
Luis Dyer es el jefe de personeros de Fuerza Popular. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, consideró que desde su punto de vista, el primer Gabinete Ministerial de la virtual presidenta Keiko Fujimori debería estar integrado por miembros de su partido político y técnicos independientes.

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