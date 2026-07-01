En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, consideró que desde su punto de vista, el primer Gabinete Ministerial de la virtual presidenta Keiko Fujimori debería estar integrado por miembros de su partido político y técnicos independientes.

Indicó que existe mucho por hacer en el país, principalmente en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la próxima llegada del Fenómeno El Niño, con la cual la decisión de armar su equipo ministerial “es una decisión netamente” de Fujimori Higuchi.

“Respecto al tema del gabinete, es una decisión netamente de Keiko. Hoy por hoy entiendo que va a ser un gabinete no solamente de Fuerza Popular, sino también un gabinete amplio de técnicos independientes”, expresó.

“En mi punto de vista a iniciar este primer gabinete, y es personal, debería ser de Fuerza Popular con independientes. Hay mucho que hacer en el país, tenemos básicamente un tema de orden, los ministerios, la delincuencia”, agregó.

Sobre quién debería ser el primer ministro, Dyer se inclinó por el excongresista Luis Galarreta, a quien elogió por su capacidad de buscar “consensos” y tener un buen “manejo congresal”.

“Lucho Galarreta es un excelente político, una persona que tiene un manejo congresal, sino en el tema de consensos. Aplaudiría mucho que sea él la persona adecuada, pero eso es una decisión final de Keiko”, subrayó.

Consultado sobre sus próximos pasos o si tendrá algún cargo en el Ejecutivo luego de culminada su labor como jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer aseveró que retornará a sus actividades privadas.

“Hoy estoy retornando a mi tema empresarial, he estado 27 años trabajando en el sector construcción. Siempre lo digo a todos, hoy hay que apoyar mucho a Keiko, a su nuevo gabinete y desearle el mejor de los éxitos”, acotó.

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“En verdad tiene excelentes personas no solo como diputados y senadores, estoy seguro como peruanos que en los próximos años, nuestro país, y con un buen direccionamiento de Keiko, va a salir adelante”, sentenció.