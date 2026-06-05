El candidato a la vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Luis Galarreta, dijo que el mensaje del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a Keiko Fujimori, a dos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, es un importante “gesto patriótico”.

Galarreta precisó que desde su partido entienden la frustración de López Aliaga y, por ende, el respaldo que muestra ahora, pues ellos pasaron un momento igual en las elecciones del 2021, debido a las “molestias, errores y barbaridades de la ONPE”.

“Si sabiendo ya los hechos y que tienes un proyecto de nuevo de Sánchez, Castillo y ahora Antauro, que por allí tiene ocho senadores, lo de Rafael López Aliaga es sumamente importante”, sostuvo en entrevista en Canal N.

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Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular: Suma bastante la opinión de Rafael López Aliaga, el gesto dice bien de él



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"Yo creo que la gente que lo sigue y está con razón está fastiadada con él. Un líder como Rafael suma bastante su opinión, sobre todo el gesto dice bien de él", aseveró.

Galarreta recalcó que la propuesta de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú puede generar nuevamente “la continuación del caos” al traer sobre la mesa un posible indulto y gracias presidencial

“Tenía un plan en la primera vuelta, que es su verdadero interés, y ahora ha presentado otro que es casi lo mismo (asamblea constituyente, espantar inversiones)”, resaltó.

Cómo votar en esta segunda vuelta

Paso a paso

Lleva tu DNI (vigente o vencido) y acude a tu local en el horario indicado. Recibe la cédula única de votación. En la cámara secreta, marca con una cruz o aspa dentro del recuadro del candidato elegido. Dobla la cédula y colócala en el ánfora. Firma el padrón y deja tu huella digital. Retira tu DNI y la constancia de votación.