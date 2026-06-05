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Luis Galarreta de Fuerza Popular se pronunció tras el mensaje de López Aliaga a Keiko Fujimori. Foto: Canal N
Luis Galarreta de Fuerza Popular se pronunció tras el mensaje de López Aliaga a Keiko Fujimori. Foto: Canal N
Por Redacción EC

El candidato a la vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Luis Galarreta, dijo que el mensaje del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a Keiko Fujimori, a dos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, es un importante “gesto patriótico”.

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