Luis Rubio renunció a su candidatura a la Alcaldía de Lima de por Renovación Popular. (Foto: Andina)
Luis Rubio renunció a su candidatura a la Alcaldía de Lima de por Renovación Popular. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro aceptó la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la Alcaldía de Lima por el partido Renovación Popular, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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