El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro aceptó la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la Alcaldía de Lima por el partido Renovación Popular, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El colegiado señaló en su resolución que Rubio Idrogo presentó su solicitud dentro del plazo previsto en el cronograma electoral, cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 40 del reglamento.

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Por ello, el JEE de Lima Centro aceptó la renuncia presentada por Luis Rubio, quedando apartado de la lista de candidatos presentada por Renovación Popular para las elecciones del próximo 4 de octubre.

El JEE de Lima Centro aceptó la renuncia de Luis Rubio como candidato a la Alcaldía de Lima.

“Por razones estrictamente personales a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura”, indicó Rubio en su escrito presentado el último martes 4 de agosto.

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La fórmula del partido celeste -que sigue en carrera- está integrada por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

Tras conocer la noticia, López Aliaga emitió un comunicado en el que señaló que especular con las razones de la renuncia de Rubio “es no solo absurdo, sino infame”.

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“Hoy con profunda tristeza veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame”, indicó.