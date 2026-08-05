El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se refirió a aquellos alcaldes que postulan como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre y dijo que “se están generado estrategias para fraguar la ley”.

En declaraciones a RPP el último martes 4 de agosto, señaló que en general no está prohibido en la ley que las autoridades que han tenido el cargo de burgomaestre puedan participar como primeros regidores, postular a una alcaldía provincial o como gobernadores regionales.

“Hay un marco normativo que tiene esa permeabilidad, finalmente es el elector el que elige, nosotros lo que hacemos es cumplir ese marco normativo”, expresó al enfatizar que la norma vigente “permite estas situaciones”.

Tras calificar como “un error” que se haya eliminado dicha figura, Burneo remarcó que se debería permitir la reelección de alcaldes porque se ha visto que se están generando “formas de gatillarse” para seguir en dichos cargos.

“Se debe observar la figura de la reelección, al menos en los que son autoridades subnacionales. Creo que ha sido un error, hemos visto que se están generado estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse, por otro lado, estos cargos”, manifestó.

“Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario. Eso debería reevaluarse en el largo plazo, de verse el marco normativo y constitucional al respecto”, subrayó.

Renunció a candidatura

Como se recuerda, Luis Rubio presentó su renuncia “irrevocable” a su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Renovación Popular, un día antes de la fecha límite del plazo para la aprobación de listas.

La fórmula del partido celeste -que sigue en carrera-- está integrada por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

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Tras conocer la noticia, López Aliaga emitió un comunicado en el que señaló que especular con las razones de la renuncia de Rubio “es no solo absurdo, sino infame”.

“Hoy con profunda tristeza veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame”, indicó.