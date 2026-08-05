El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre aquellos alcaldes que postulan como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre aquellos alcaldes que postulan como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se refirió a aquellos alcaldes que postulan como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre y dijo que “se están generado estrategias para fraguar la ley”.

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