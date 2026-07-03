El mandatario de Brasil, Lula da Silva, saluda a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y dijo que están “listos para avanzar en una agenda bilateral ambiciosa”.

A través de su cuenta oficial en “X”, Lula le deseó “pleno éxito” a Fujimori Higuchi en la conducción de su mandato y en la “importante tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo”.

“El Perú es un país hermano, con el cual Brasil comparte una extensa frontera y profundos lazos humanos. Estamos listos para avanzar en una agenda bilateral ambiciosa, enfocada en la ampliación del comercio y las inversiones, en la integración de la infraestructura logística y digital, en la superación del hambre y la pobreza, en la protección de la Amazonía y en la lucha contra el crimen organizado transnacional”, expresó.

“Cuente con Brasil para construir juntos una América del Sur más próspera, integrada, democrática y soberana”, agregó Lula da Silva en la red social.

Parabenizo a presidenta-eleita Keiko Fujimori por sua vitória nas eleições presidenciais peruanas. Desejo-lhe pleno êxito na condução de seu mandato e na importante tarefa de agregar o povo peruano em torno de um projeto comum de desenvolvimento.



O Peru é um país irmão, com o… — Lula (@LulaOficial) July 3, 2026

En una sesión solemne, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este viernes 3 de julio los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral que dan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como ganadora del proceso y presidenta de la República electa para el período 2026-2031.

Además, el tribunal electoral proclamó a los demás integrantes de la fórmula ganadora del balotaje del 7 de junio: Luis Galarreta (primer vicepresidente) y Miguel Torres (segundo vicepresidente).

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“Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclamo a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República”, exclamó el presidente del JNE, Roberto Burneo.

La sesión pública de “proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República” se realizó desde las 12:43 horas en la sede principal del JNE, ubicada en Jesús María.

La ceremonia oficial estuvo encabezada por el titular de la institución electoral, Roberto Burneo, y la lectura del acta respectiva estuvo a cargo de la secretaria general, Yessica Clavijo.