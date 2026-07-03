El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva felicitó a la mandataria electa Keiko Fujimori. (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva felicitó a la mandataria electa Keiko Fujimori. (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)
Por Redacción EC

El mandatario de Brasil, Lula da Silva, saluda a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y dijo que están “listos para avanzar en una agenda bilateral ambiciosa”.

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