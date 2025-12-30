El candidato a diputado del Partido Aprista, Luis Miguel Caya, aseguró en “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” que hoy martes 30 de diciembre presentará la subsanación de la observación que le hizo el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 a su tacha contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, de Perú Primero.

“Son cuestiones de forma, vayamos a ver el tema de fondo. El día de hoy estoy procediendo a hacer el pago”, aseguró este martes al ser consultado sobre la improcedencia de su tacha.

Caya presentó una tacha contra la candidatura de Vizcarra Cornejo alegando que no pude postular a ningún cargo público porque fue sentenciado en el 2005 por peculado y que el JNE ha establecido en decisiones pasadas que, pese a haber cumplido su condena y estar rehabilitado, no puede ser candidato.

“Hoy debemos estar ingresando la tasa y, además, ampliando la denuncia porque además vamos a incorporar o señalado en el artículo 25 de la resolución 164 que son las reglas de juego que ha puesto este propio JNE. Debería resolverse en tres días y no creo que estos miembros del JEE vayan en contra. Pero si lo hace, no solo los vamos a denunciar, sino que vamos a apelar ante el JNE y ahí sí confiamos en la independencia e imparcialidad de Roberto Burneo”, precisó.

Luis Miguel Caya, quien busca llegar a la Cámara de Diputados en el siguiente Congreso con el Apra, recordó que si se declara nula la candidatura de la cabeza de la plancha presidencial, el resto de la lista se cae, aunque se mantienen las postulaciones al Congreso y al Parlamento Andino.

En otro momento, recordó que el JNE ya ha fallado a favor de este tipo de observaciones. “En las elecciones del 2021 más de 10 aspirantes al Congreso fueron excluidos de oficio. El propio Vladimir Cerrón en el 2021 cuando era candidato a la vicepresidencia fue excluido porque tenía en ese momento una sentencia en primera instancia”.

Asimismo, destacó la importancia de la restricción establecida en la ley y que, según Caya, no ha sido declarada como inconstitucional, luego de recordar que Mario Vizcarra fue sentenciado en el 2005 por apropiarse de fondos públicos con una pena suspendida.

“Tenemos la ley 30717 que justamente evita o trata de evitar que aquellos funcionarios, políticos, autoridades que hayan robado al Estado y al pueblo peruano puedan volver a delinquir y lo que se necesita con esta tacha es que el JEE Lima Centro 1 pueda acatar la norma. Lo que dice la ley que no ha sido declarado inconstitucional, está vigente en todos sus extremos. Me sorprende que este JEE no haya excluido al señor Vizcarra y lo haya admitido”, comentó.