Marisol Pérez Tello, candidata presidencial de Primero La Gente, reclamó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esté exigiendo el pago de unos 114 mil soles para poder apelar y lograr la inscripción de todas las listas de su agrupación política en segunda instancia, a pesar que los problemas fueron técnicos y, según ella, responsabilidad de la autoridad electoral.

“La secretaria general (del JNE) ha salido a decir ayer con claridad que no se preocupen, vayan a cada Jurado Electoral Especial (JEE) a decir lo que les ha pasado. Vamos a pedir el informe técnico y por segunda instancia, el JNE va a resolver. Lo que no dicen es que, para llegar a segunda instancia, tienes que pagar 2 mil soles por lista, tienes que pagar más de 114 mil soles para que ellos arreglen un problema que ellos han cometido”, dijo este miércoles a Canal N cuestionando el pago de tasas por errores que no fueron de su organización política. “Es una barrera democrática absurda porque, si tengo que pagar por un error mío, pago. Pero si tengo que apelar por un error tuyo, el atropello es doble”.

Según la candidata de Primero La Gente, su agrupación política logró inscribirse a tiempo cumpliendo los plazos establecidos por el jurado que habilitó su plataforma virtual hasta la medianoche del 23 de diciembre y luego hasta el mediodía del 24. “Si a mí me dices que hasta las 12 puedo hacer esto, tú tienes que garantizar que hasta las 12 pueda hacerlo”.

“Sin embargo, no habilitaron la parte tecnológica. Entonces a las 12 del día 24 se cortó la parte tecnológica y comenzaron los problemas, según ellos, del proveedor de la firma digital”, detalló para luego advertir que, sin firmas digitales, ningún papel puede ser presentado. “Pura burocracia. No están pensando en la democracia sino en su burocracia interna y en sus puestos de trabajo”.

Fuentes de El Comercio informaron que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 será el encargado de definir la inscripción del partido Primero La Gente, tras la presentación de escritos que deberán ser evaluados antes de emitirse una resolución. Aunque la agrupación inició su trámite de inscripción a través del sistema Declara+, habría registrado dificultades en la etapa final del proceso, motivo por el cual optó por presentar documentación adicional ante la autoridad electoral. El JEE deberá pronunciarse sobre el caso en los próximos días.

Pérez Tello insistió en que, por una falla técnica y por respeto a la democracia, el JNE no puede dejar fuera de carrera a todos los candidatos cuyas postulaciones todavía no han sido confirmadas. Asimismo, cuestionó que no haya plazos establecidos para solucionar estos problemas, como sí ocurre en los procesos de tachas. Por esto exige que haya un pronunciamiento del JNE y que no “se lave las manos”.

“No pueden ponerte fuera porque a ellos se les cayó su proveedor de firmas digitales. Eso es inadmisible, no vamos a aceptarlo, lo vamos a denunciar hasta el final. Por primacía de la realidad vamos a ganar en un juicio dentro año y medio. No vamos a competir, pero vamos a defender nuestro derecho porque ese es el problema del Perú, acá te atropellan y no pasa nada”, aseguró la exministra.

Pese a las críticas, la candidata presidencial dijo que el JNE podría empezar a resolver los problemas de inscripción de las planchas en los próximos días, pero insistió en que eso no significa que se admitan las otras listas de candidatos al Congreso quienes todavía correrían el riesgo de quedar fuera.

Por esto, destacó la importancia de cumplir con los pagos para lograr una apelación ante el JNE. “Si no pagas, no llegas al JNE. ¿Cómo vamos a pagar? Pollada bailable haremos, porque no tenemos fondos del Estado como otros partidos. Tendremos que juntar la plata entre los militantes".

Según Pérez Tello, Primero La Gente sigue esperando que se les notifique la resolución sobre el rechazo de su inscripción para poder apelar formalmente. El 27 de diciembre dijo que fueron notificados del informe del órgano técnico en el que se atribuyó responsabilidad a una falla del proveedor de la firma digital.