El plan Vizcarra. Crónica de Fernando Vivas sobre la estrategia del partido del expresidente
“El plan A, el plan B y el plan C es Martín” repetía Mario Vizcarra cuando su hermano fue detenido y pasó un par de semanas preso entre Ancón y Barbadillo. Usted y yo no le creemos; pero en derecho consanguíneo, la negación de lo evidente no constituye falsedad genérica, sino mera fraternidad. Tampoco lo cree el electorado que ya lo colocó, en últimos sondeos de Ipsos y CPI, en tercer lugar tras Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Lo confundan o no con Martín (71% piensa que son la misma persona, según pregunta de control hecha por Ipsos), es muy probable que, cuando esté claro quién es quién, sigan votando por Mario.

