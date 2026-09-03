Los ciudadanos que cumplan efectivamente la labor de miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 recibirán una compensación económica y, si se capacitan, un día libre remunerado. (Foto: Andina)
Los ciudadanos que cumplan efectivamente la labor de miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 recibirán una compensación económica y, si se capacitan, un día libre remunerado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los 809 mil 415 ciudadanos designados para ser miembros de mesa –como titulares o suplentes– en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya pueden registrarse en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y así facilitar la entrega de los S/ 165 que recibirán si ejercen el cargo.

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