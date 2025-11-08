La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó la inscripción de Martín Vizcarra, expresidente inhabilitado por el Congreso para que pueda ocupar cargos públicos, para que pueda ser parte de la plancha presidencial en las elecciones internas del partido Perú Primero.

En su cuenta de X, el exmandatario se pronunció rechazando esta decisión y calificándola como una “arbitrariedad” que vulnera su derecho a ser elegido y de los peruanos a elegir libremente, pese a que su inhabilitación está vigente desde el 2021.

“Hemos presentado los recursos legales correspondientes y seguimos adelante con la medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró Vizcarra Cornejo.

Podran excluirme del proceso pero no del corazon de los peruanos.

! No nos van a doblegar¡ pic.twitter.com/oDI6G1DioN — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 8, 2025

Originalmente, la plancha presidencial de precandidatos que planteó Perú Primero se encuentra encabezada por el hermano del expresidente, Mario Vizcarra, como postulante a la primera vicepresidencia.

Sin embargo, con la salida del expresidente de la fórmula, la plancha de precandidatos quedó inscrita con Mario Vizcarra, Carlos Illanes Calderón y Judith Mendoza Díaz.

Martín Vizcarra precisó que en adelante asumirá el cargo de jefe de la campaña nacional de Perú Primero con la cual asegura que seguirá recorriendo el país.

Martín Vizcarra no figura como afiliado por inhabilitación

La ONPE recibió, por parte de la presidenta del órgano electoral central de Perú Primero, Elita del Zocorro Monteza Fuentes, una carta pidiendo precisar los motivos por los cuales no se podía inscribir a Martín Vizcarra en el registro de elecciones internas, paso previo a la realización de los comicios primarios.

Ante la consulta, el ente electoral respondió que el padrón de electores afiliados para las primarias fue aprobado el 14 de octubre del 2025 en el caso de Perú Primero, y que ahí no estaba incluido Martín Vizcarra.

“Por consiguiente, la ONPE no puede alterar ni modificar el padrón de electores afiliados que ha sido aprobado por el JNE, ni tampoco habilitar el registro de candidaturas en el REP de aquellos ciudadanos que no se encuentren comprendidos en dicho padrón”, detalla el gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional, Richard Saavedra.