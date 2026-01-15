El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 dispuso correr traslado de la tacha interpuesta contra la lista de candidatos al Senado del Partido Aprista Peruano para que la organización política presente sus descargos, luego de que el autor de la tacha cumpliera con subsanar las omisiones advertidas previamente.

La personera legal alterna del Apra, Estefanía Mercedes Huamán Ojeda, fue notificada este 14 de enero para que formule sus argumentos de defensa en un plazo de un día calendario. El organismo electoral determinó que la tacha cumple con los requisitos formales exigidos por la normativa tras la evaluación de los escritos presentados por el ciudadano Edwin Antonio Briceño Fuentes.

Inicialmente, el recurso había sido declarado inadmisible el pasado 10 de enero debido a que el impugnante no adjuntó los comprobantes de pago de la tasa correspondiente. Ante esta observación, Briceño Fuentes presentó un escrito de subsanación el 13 de enero, adjuntando los requisitos económicos necesarios para dar continuidad al proceso.

A pesar de que la subsanación se presentó fuera del plazo perentorio de un día hábil, el JEE decidió admitir el trámite basándose en los principios de tutela jurisdiccional efectiva y debido procedimiento. El tribunal electoral consideró necesario realizar una interpretación favorable al ejercicio del derecho de acción ciudadana para no restringir irrazonablemente la contradicción.

El cuestionamiento presentado no se dirige contra candidatos individuales, sino que impugna la validez de las elecciones primarias y del acta de designación directa de la lista completa. Según el recurrente, presuntas irregularidades en los mecanismos de selección interna incidirían directamente en la legalidad de la solicitud de inscripción para las Elecciones Generales 2026.

Una vez recibidos los descargos de la organización política, o vencido el plazo otorgado, el JEE deberá resolver la tacha en un término de tres días calendario.