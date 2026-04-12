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Partido Renovación Popular cuestiona a la ONPE y anuncia acciones legales. (Foto: Andina)
Partido Renovación Popular cuestiona a la ONPE y anuncia acciones legales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Renovación Popular denunció este domingo el posible “delito de omisión por parte de la ONPE” durante el desarrollo de las elecciones generales 2026 y anunció la realización de una conferencia de prensa para informar sobre las acciones que adoptará frente a esta situación.

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