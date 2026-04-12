Renovación Popular denunció este domingo el posible “delito de omisión por parte de la ONPE” durante el desarrollo de las elecciones generales 2026 y anunció la realización de una conferencia de prensa para informar sobre las acciones que adoptará frente a esta situación.

A través de una convocatoria pública, el partido señaló que existen hechos que estarían afectando el normal desarrollo del proceso electoral y cuestionó la actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a la que atribuyó presuntas irregularidades.

La agrupación sostuvo que se habría incurrido en omisión de funciones, lo que —según indicó— comprometería la transparencia, legalidad y legitimidad de los comicios. En ese contexto, citó el artículo 377 del Código Penal, referido a la responsabilidad de funcionarios públicos que omiten o retardan actos propios de su cargo.

Comunicado de Renovación Popular.

Asimismo, advirtió que estos hechos pondrían en riesgo el derecho fundamental de participación política de millones de ciudadanos durante la jornada electoral.

Renovación Popular informó que brindará mayores detalles en una conferencia de prensa programada para las 3:00 p.m. en su local central, ubicado en el distrito de Jesús María, donde dará a conocer las acciones legales y políticas que impulsará en defensa del proceso democrático.

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