Pedro Castillo cumple una condena de más de 11 años de prisión por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022. (Foto: Andina)
Pedro Castillo cumple una condena de más de 11 años de prisión por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Por discrepancias internas, el partido Todo con el Pueblo, del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), terminó su alianza con Juntos por el Perú (JP), de Roberto Sánchez, y decidió ir solo a las próximas elecciones regionales y municipales 2026, según dio a conocer “Punto Final”.

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