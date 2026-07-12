Por discrepancias internas, el partido Todo con el Pueblo, del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), terminó su alianza con Juntos por el Perú (JP), de Roberto Sánchez, y decidió ir solo a las próximas elecciones regionales y municipales 2026, según dio a conocer “Punto Final”.

Según el dominical, dicha organización atraviesa por una serie de enfrentamientos entre dos facciones de sus dirigentes que incluso ponen en peligro su existencia como agrupación política. Tampoco ha presentado candidato para la Alcaldía de Lima.

Según Nicolás Bustamante, secretario general de Todo con el Pueblo y exministro de Transportes en el gobierno de Castillo Terrones, en ese partido existen dos bandos, la facción del exmandatario y la estructura orgánica que él representa.

El dirigente señaló que la alianza con JP, anunciada el 17 de agosto del 2025 durante un mitin en Huaycán y que a la postre sirvió de plataforma a Roberto Sánchez, se dio de forma inconsulta y a espaldas de la posición de las bases del partido.

“Siempre hemos tenido un recelo de que Sánchez no es alguien que cumpla los pactos entonces teníamos que conversar y dialogar con él los acuerdos porque o algunos aspectos de una posible alianza, seguramente hubiéramos llegado a un acuerdo, pero previa discusión con las bases”, acotó.

El enfrentamiento entre Bustamante y Castillo no se ha reducido a esto. En su momento, el ex jefe de Estado acusó a su exministro de querer apropiarse de Todo con el Pueblo. Bustamante lo negó.

“La división se genera porque Pedro Castillo, cuando se junta con Catherine Palomino y un grupo de miembros del comité ejecutivo nacional, salen de la línea política del partido y de manera irresponsable creo yo no midieron las consecuencias y llevaron a este divisionismo interno”, alegó

Bustamante mencionó que Pedro Castillo “quería ser presidente de la noche a la mañana” del partido y no respetó el procedimiento para que se convoque al Congreso y se le pueda nombrar como tal, todo en una semana.

“Cuando yo le dije que íbamos a convocar a un congreso nacional, siguiendo el procedimiento estatutario, él dijo que yo me quería agarrar el partido, que yo quiero ser el líder, que yo le estoy desplazando a él, y que, por lo tanto, él iba a hacer una lucha interna para que yo deje la secretaría general. Incluso ellos convocaron a un congreso estatutario, según ellos que el JNE lo ha declarado nulo. El origen de la división es el interés de Pedro Castillo de querer ser presidente del partido”, manifestó.

Incluso Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente y que formó parte de la organización de los mítines electorales de Roberto Sánchez y JP en la pasada campaña electoral, denunció “maltratos” y “malas decisiones” adoptadas por el ex jefe de Estado, según él, influenciado por personas que hoy forman parte de su entorno más cercano.

“Él está en el penal Barbadillo, él no sabe, pero Catherin Palomino, Jorge Espelucín, Iber Maraví le dicen cosas que no son exactas”, aseveró.

Podría perder su inscripción

El conflicto ha llevado a que Todo con el Pueblo corra solo en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. No ha logrado colocar el número mínimo de 36 listas provinciales y tan solo han presentado 9 listas en las regionales.

“Hemos presentado 9 listas regionales, 54 listas provinciales, pero solo han ingresado 11 listas provinciales por la responsabilidad del personero que es de la facción de Castillo”, dijo Bustamante, quien advirtió que perder la inscripción “es una posibilidad”.

Bustamante también aseveró que, hasta último momento, Castillo quiso mantener la alianza con Juntos por el Perú, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la desestimó.

Cabe recordar que Todo con el Pueblo fue fundado en diciembre de 2024, con Pedro Castillo ya preso en el penal Barbadillo de Ate, e inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas en agosto del año pasado.