El candidato al gobierno regional de Puno, Hugo Supo, mencionó en un debate que las grandes empresas mineras tienen más ventaja a comparación de las empresas artesanales, porque no pagan impuestos y esto les permitiría recuperar lo invertido. Esta afirmación es falsa.

Edgar Hugo Supo Tipula, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, y viene postulando al gobierno regional de Puno por el partido Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo (Fadep). En su intervención en un debate para las elecciones municipales y regionales, llevado a cabo el 9 de septiembre, el candidato señaló que las “grandes empresas mineras” no pagan impuestos y tienen todas las posibilidades de recuperar lo invertido.

“…las grandes mineras que en este momento tienen todas las posibilidades de recuperar lo invertido sin pagar impuestos…”

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 021-2019, se amplió la vigencia de las leyes Nº 27623 Y Nº 27624, hasta el 31 de diciembre del 2022, leyes que permiten que las empresas mineras sean exoneradas del Impuesto General a la Venta (IGV) durante su periodo de exploración. Todo esto, según el decreto de urgencia mencionado, con la finalidad de incentivar las actividades de alto riesgo, como viene a ser la exploración minera y de hidrocarburos. Además, según el portal Soscia, esta exoneración permite atraer un monto mayor de inversiones al país.

Sin embargo, se cree que por el hecho de que las empresas mineras no pagan este tipo impuesto, no aportan nada al erario nacional, pero esto no es así.

Según el último boletín estadístico minero elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, el 2021 el Estado peruano recaudó S/ 14 110 millones del subsector minero por cinco conceptos tributarios, a saber: Impuesto a la Renta, Impuesto Especial a la Minería, Gravamen Especial a la Minería, Regalías Mineras y las Nuevas Regalías Mineras.

Además para julio del presente año, el Canon Minero registró la transferencia más alta en su historia a los gobiernos regionales, S/ 7 844 millones, incrementando en 166,1% respecto al 2021.

Puno recibió este año por concepto de Canon minero, regalías y derecho de vigencia un monto de 390, 212, 135 soles.

Por otro lado, según el Instituto Peruano de Economía, casi la mitad de las utilidades de las mineras está destinado a los impuestos, siendo nuestro país uno de los que tiene mayor carga tributaria por encima de Canadá, Australia y Chile. El 47% de las utilidades sería para el fisco, señaló en el 2019 la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Nos contactamos con el candidato para obtener sus descargos, pero no obtuvimos respuesta.

Conclusión

Las grandes mineras formales pagan impuestos, pues aunque no paguen el IGV durante su etapa exploratoria, más adelante pagan cinco conceptos tributarios y estos impuestos representarían cerca del 47 % de sus utilidades. Además sólo este año el departamento de Puno recibió más de 390 millones de soles por canon, regalías y derecho de vigencia.

Esta nota fue elaborada por la alianza PerúCheck. Para ver la versión original puedes hacer clic aquí.